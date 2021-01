Marvel : pourquoi tant de héros seront introduits sur Disney+ ?

Marvel va désormais exploiter la plateforme Disney+ sans retenue, avec un paquet de séries qui arriveront dans les prochaines années. Une partie sera dédiée à l'introduction de nouveaux personnages. Pourquoi le studio va-t-il insister avec le petit écran ? Kevin Feige répond.

Marvel va lancer du beau monde sur Disney+

La nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe devait reprendre au cinéma avec la sortie de Black Widow. La COVID-19 a modifié les plans du studios, qui se retrouve à inaugurer le quatrième chapitre de son ère avec une série sur Disney+, WandaVision. Par la force des choses, c'est sur le petit écran que les affaires reprennent et la symbolique n'est pas inintéressante. On sait désormais que le studio va mettre l'accent sur la plateforme avec plusieurs séries.

L'alternance entre les deux formats permettra de garder Marvel dans l'actualité tout au long de l'année. La stratégie est, comme toujours, réfléchie avec minutie. La seule réticence que l'on pourra avoir, c'est sur une possible overdose. Nous verrons en temps voulu. Pour l'heure, on sait que l'univers va continuer d'exploiter des personnages déjà connus via des séries. C'est le cas pour Clint Barton, Wanda et Vision, Faucon et le Soldat de l'hiver, War Machine, Loki et même Nick Fury dans Secret Invasion. À côté de ça, c'est toute une nouvelle génération qui va être lancée sur le petit écran : She-Hulk, Moon Knight, Kate Bishop, Ms Marvel et Ironheart.

Concept art Hawkeye ©Disney+

Kevin Feige explique la stratégie du studio

Dans un article chez The Hollywood Reporter, Kevin Feige révèle pourquoi ils ont voulu lancer tant de héros sur Disney+, au lieu d'une sortie directement dans les salles. L'objectif est de leur donner plus de temps pour se développer, car certaines figures sont moins connues dans les comics. Le très grand public ne sait pas forcément qui sont Kate Bishop, Ms Marvel ou Moon Knight. Ils n'ont pas, dans l'imaginaire collectif, une place de choix. Une saison permet de prendre le temps pour que les téléspectateurs s'acclimatent à leur univers respectif. Outre ça, c'est aussi un test pour voir si les personnages sont plébiscités. Une série permet de dépenser moins d'argent qu'un film et donc de prendre des risques plus minimes. Il faut aussi voir le côté pratique en ce qui concerne l'agenda. Si chaque origin story doit passer par la case cinéma, le développement de l'univers prendrait deux fois plus de temps.

On comprend que Disney+ devient un laboratoire pour expérimenter, jauger le potentiel de chacun. Ce qui laisse un petit suspense sur l'utilisation de ces héros par la suite. Ce n'est clairement pas dit qu'on les retrouvera tous au cinéma ou qu'ils auront un rôle important dans la suite des événements.