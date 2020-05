Marvel : une nouvelle série surprise arrive sur Disney+ en mai

En marge des grosses productions Marvel en préparation pour Disney+, la plateforme va accueillir un projet plus moindre qui fera office d'amuse-bouche pour les fans de l'univers. Une nouvelle série surprise vent d'être annoncée et elle arrive dans les prochains jours !

Disney+ est un nouveau terrain de jeu pour créer des compléments qui vont enrichir l'univers étendu débuté sur grand écran. On connaît déjà l'identité des programmes qui se préparent, entre Falcon and The Winter Solider, WandaVision ou She-Hulk (pour ne citer qu'eux), des projets prometteurs sont en train de se monter. À défaut de pouvoir avancer significativement à cause de la crise sanitaire, Marvel a trouvé le moyen de nous apporter un peu de nouveauté sans trop se ménager. La série Fury Files vient d'être révélée alors que nous ne connaissions pas son existence jusque-là. Elle se présente comme un petit plus à tout ce qu'on sait déjà, en parlant des personnages Marvel par le biais de dossiers secrets détenues par le S.H.I.E.L.D.

Les épisodes ne seront pas composés d'images lives filmées pour ce projet Marvel mais d'animations créées pour l'occasion et de motion comic art. Dans son synopsis officiel, la série se présente comme une succession de portraits de héros et de vilains de l'univers, le tout conté par le big boss Nick Fury. Cependant, pas de Samuel L. Jackson sur ce coup. C'est Chi McBride qui prêtera sa voix au personnage dans Fury Files.

Une nouvelle série Marvel dans les prochains jours

L'annonce se veut surprenante en précédant la diffusion de seulement quelques jours. En effet, c'est le 15 mai prochain que les abonnés de Disney+ pourront se plonger dans ces épisodes qui n'ont pas encore la moindre image officielle. On ne sait pas non plus quel format sera adopté mais nul doute que nous nous dirigeons vers quelque chose d'assez court (moins de 30 minutes par segment). Fury Files n'a pas vocation à créer l'événement dans la galaxie Marvel mais devrait faire le job pour contenter les fans en manque de contenu frais. On surveillera tout de même ça de près pour voir si certains points importants des prochaines productions seront développés dedans. C'est une jolie occasion de se familiariser avec des personnages qui pourraient arriver prochainement. À moins que Fury Files traite de l'univers Marvel plus largement et pas uniquement de la continuité du MCU.