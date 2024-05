Marvel : Vision va avoir sa propre série sur Disney+

Annoncée dès 2022, la série sur Vision ne donnait plus de ses nouvelles. Mais elle va bel et bien se concrétiser, puisqu’elle est désormais dotée d’un showrunner, d’un acteur principal et d’une date ! Attention car cet article contient des spoilers sur "WandaVision" !

Vision aura bel et bien droit à sa série

WandaVision a été la première série du MCU (Marvel Cinematic Universe) à sortir sur Disney+. Dévoilée en 2021, elle se déroulait peu de temps après les événements d’Avengers : Endgame. Dévastée par la mort de Vision, Wanda y créait un monde fictif dans la ville de Westpoint où elle pouvait vivre son quotidien rêvé avec lui, jusqu’à avoir même des jumeaux. Créée par Jac Schaeffer, la série a été acclamée à sa sortie. En témoigne son score sur Rotten Tomatoes, qui s’élève à 88% parmi le public et 92% parmi les journalistes. Fort de ce succès, Marvel Studios a lancé le développement d’un spin-off sur Agatha, que l’on pourra découvrir cette année. Et, comme attendu, une série sur Vision va aussi voir le jour.

Un showrunner choisi et Paul Bettany de retour !

Cela fait un long moment qu’une série centrée sur le personnage de Vision a été annoncée. Et Variety nous apprend aujourd’hui que celle-ci va bel et bien se concrétiser. Marvel a enfin trouvé le showrunner de ce projet. Il s’agit de Terry Matalas, qui a notamment co-créé 12 Monkeys et travaillé sur Star Trek : Picard. De son côté, Paul Bettany sera aussi de retour dans le rôle-titre.

Le show reprendra après les événements de WandaVision. Dans le dernier épisode, un nouvel androïde Vision venait prêter main forte à Wanda avant de s’envoler. On retrouvera celui-ci dans sa nouvelle vie, même si l’on ne sait pas encore à quoi il sera confronté. D’après Deadline, il est aussi possible que Wanda fasse une apparition dans la série. Même si rien n’a encore été confirmé à ce sujet, on pourrait donc revoir Elizabeth Olsen dans son rôle le plus connu.

Disney cible une sortie dans deux ans

La série sur Vision est prévue pour 2026 sur Disney+. Le studio n’a pas encore dévoilé de date de sortie plus précise. En tout cas, avant cela, un autre personnage de WandaVision sera à l’honneur. Comme évoqué plus haut, le personnage d’Agatha aura aussi droit à son spin-off. Il sera intitulé Agatha All Along. On pourra en découvrir les premiers épisodes le 18 septembre prochain.