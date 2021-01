Marvel What If ? : un autre personnage va faire son retour dans la série animée

La série « Marvel What If ? » se précise avec le retour d’un personnage secondaire bien connu des lecteurs de comics. Son interprète est par ailleurs ravi de reprendre le rôle.

La série What If ? : c’est quoi ?

Parmi les nombreux projets Marvel à venir sur Disney +, il y en a un qui retient plus particulièrement notre attention. Rien qu’en cette première partie de l’année 2021, quatre séries Marvel sont prévues sur la plateforme. Dès le 15 janvier, WandaVision ouvre la marche, suivie de près par Falcon et le Soldat de l'Hiver, puis par Loki, pour finir cet été avec What if ?. Cette dernière série va proposer un concept inédit. Par le biais de l’animation, le show va revenir sur les grands arcs du Marvel Cinematic Universe (MCU), changer leurs histoires, et proposer des intrigues alternatives. Par exemple T’Challa devient Star Lord ou l’agent Carter devient Captain America. L’occasion pour Marvel de revenir sur les grands moments des 11 premières années du MCU, en proposant des histoires novatrices.

Le retour de Crossbones

Introduit en 2014 dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Crossbones, bien connu des lecteurs de comics, n’aura pas eu la place qu’il mérite. Interprété par le convaincant Frank Grillo, l’antagoniste culte des comics du super-soldat, meurt dans Captain America : Civil War. C’est d’ailleurs lui qui est responsable de la mise en place des accords de Sokovie, élément central de l’intrigue. Frank Grillo a offert une troisième prestation dans la peau du personnage grâce au scénario d’Avengers : Endgame qui ramenait les protagonistes dans le passé.

Crossbones va donc revenir dans le MCU une quatrième fois, grâce à la série What if ?. Lors d’une interview avec Collider, il s’est étendu sur sa prochaine incursion dans l’univers étendu Marvel :

Je suis dedans. J'y ai participé !

Crossbones (Frank Grillo) - Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Le comédien est par ailleurs très satisfait d’avoir repris le rôle de Crossbones, un personnage qu’il tient particulièrement dans son cœur. Il a ajouté que si Kevin Feige avait encore besoin de lui, il n’hésiterait pas une seule seconde à rempiler :

Si le président appelle et dit:" Je veux que vous veniez à la Maison Blanche ", vous ne demandez pas pourquoi - vous montez simplement dans un avion et vous allez à la Maison Blanche. Marvel Studios a appelé mes agents qui m'ont dit : "Ils font ce truc, What if ...?. Et ils ont quatre ou cinq épisodes planifiés, tu peux tout faire en un jour." Je me dis peu importe, je me fiche du salaire, oui je vais le faire. Absolument. Toute la journée, tous les jours !

Frank Grillo a été rappelé pour plusieurs épisodes

Enfin, l’acteur confirme avoir enregistré quatre ou cinq épisodes, sur une ou deux journées en 2020. Il a été rappelé par la suite pour doubler quelques séquences supplémentaires. La première saison est composée de dix épisodes. Marvel Studios a déjà confirmé la mise en chantier d’une deuxième saison :

J'ai enregistré ça il y a probablement presque un an. Je suis sûr qu'avec le COVID et tout, tout a été mis en attente, mais maintenant ça repart. Je ne me souviens même pas de ce que je faisais à cette époque. Et je ne me rappelle pas de mes dialogues, mais je pense que ça va être cool. Mon petit gars, mon fils Rio, qui a 13 ans, est un grand fan de Marvel, et il a hâte de voir ça. Il a très hâte.

What if ? reviendra sur les 23 premiers films du MCU, de Iron Man à Spider-Man : Far From Home et devrait donc réserver son lot de caméos surprises puisque de nombreux comédiens et comédiennes ont été réquisitionnés pour doubler leurs personnages respectifs. Ça promet du lourd ! Rendez-vous le 3 juillet 2021 sur Disney +.