Cette série historique scandaleuse et très attendue arrive sur Canal+

D'ici quelques jours, le public français pourra découvrir sur Canal+ la série historique très attendue "Mary & George" avec Julianne Moore et Nicholas Galitzine.

Mary & George arrive enfin sur Canal+

Canal+ a depuis longtemps maintenant affiché son intérêt pour les séries historiques. Que ce soit avec ses Créations Originales, comme Versailles ou Marie Antoinette (qui reviendra pour une saison 2), ou en allant chercher à l'étranger des programmes de ce genre, comme avec Catherine the Great (co-production de HBO et Sky Atlantic). Une fois de plus, la chaîne cryptée semble avoir déniché une pépite puisqu'elle s'apprête à diffuser Mary & George, une des séries les plus attendues. Un programme issu du roman The King's Assassin de Benjamin Woolley, lui-même basé sur la liaison entre Jacques Ier et George Villiers, le 1er duc de Buckingham. Une liaison mise en place par la comtesse de Buckingham, la mère de George Villiers...

Voici le synopsis officiel de Mary & Geroge : L'histoire vraie et scandaleuse de Mary Villiers, comtesse de Buckingham, qui, dans l'Angleterre du XVIIè siècle, a utilisé son fils George afin qu'il séduise le roi Jacques Ier et devienne son amant tout-puissant. À force d’intrigues, la famille Villiers est devenue la plus titrée et la plus influente que la cour d’Angleterre n'ait jamais connue.

Julianne Moore et Nicholas Galitzine dans une histoire de manipulation

Si le show est si attendu, c'est d'abord pour son casting. On y trouve en effet Julianne Moore, dont on connait si bien le talent (on l'a vue récemment dans May December). Mary & George n'est pas sa première série. Elle est apparue plus d'une fois sur le petit écran, notamment en portant Histoire de Lisey (2021) sur Apple TV+. À ses côtés, on retrouve Nicholas Galitzine pour incarner son fils, George Villiers. Ce dernier est en pleine ascension. Après avoir touché un large public avec Nos cœurs meurtris (2022) sur Netflix, le comédien a aussi fait les beaux jours de Prime Video grâce aux comédies romantiques My Dear F***ing Prince (2023) et L'Idée d'être avec toi (2024). Enfin, le roi est incarné par un visage bien connu, habitué aux seconds rôles, en la personne de Tony Curran (Your Honor, Underworld 2).

Mary & George ©Canal+

Présentée comme une série "mêlant séduction, intrigues et complots politiques" Mary & George a déjà convaincu hors de France. Elle a en effet été diffusée le 5 mars au Royaume-Uni, puis un mois plus tard aux États-Unis sur Starz. La presse étrangère en avait alors dit beaucoup de bien (96% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes). De son côté, Vogue a présenté la série comme "un drame historique aux contours malsains", mené par ce "personnage historique fascinant" qu'était Mary Villiers, véritable reine des manigances.

Où et quand voir Mary & George ?

Composée de 7 épisodes de 52 minutes, Mary & George sera à découvrir sur Canal+ à partir du lundi 3 juin. Trois épisodes seront proposés ce soir-là, puis deux pour les semaines suivantes. L'ensemble sera également disponible sur myCANAL. Enfin, le documentaire Mary & George & Me sera aussi diffusé par la chaîne. Alexa Chung y rencontre l'équipe de la série pour parler de la création de l'œuvre, ainsi que des historiens et des experts de la période jacobéenne pour en savoir plus sur la culture, la mode et la société des années 1600.