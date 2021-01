Masantonio Bureau des disparus sur Polar+ : c'est quoi cette série italienne ?

La chaîne Polar+ du groupe Canal propose en ce début d'année la série italienne "Masantonio : Bureau des disparus". Les amateurs d'enquêtes pourront probablement trouver leur compte dans cette création télévisée qui lance un duo sur des affaires de disparition.

Ce qu'il faut savoir sur Masantonio : Bureau des disparus

C'est le 4 janvier que Polar+ a décidé d'entamer la diffusion de la série Masantonio : Bureau des disparus. Une production venant de chez Cattleya. À savoir la boîte derrière les séries Gomorra, Suburra et ZeroZeroZero. Autant dire qu'on sait clairement où l'on met les pieds et que le concept risque encore de tourner autour d'un univers pas très joyeux.

Le scénario se passe à Gênes, à savoir la ville natale du personnage principal : Elio Masantonio (Alessandro Preziosi). De retour à la maison après des années d'absence, il est chargé par le préfet de la police de résoudre des affaires de disparition. Il est fréquent que des gens laissent leur entourage sans aucune nouvelle mais que cache leur volatilisation ? Pour découvrir la vérité derrière les cas qu'il a à régler, Elio doit travailler avec Alessandro (Davide Iacopini). Leur première affaire va concerner Chiara, une jeune fille disparue il y a plusieurs mois.

Masantonio : Bureau des disparus ©Polar+

Masantonio : Bureau des disparus va faire en sorte de changer de cas à chaque épisode. Pratique répandue dans les séries policières de la sorte. Le lien entre les épisodes se fera grâce au personnage principal et à son développement personnel. Son retour à Gênes ne va pas passer inaperçu chez ses anciennes connaissances et sa vie privée sera évoquée. On le suivra aussi dans sa coopération avec son acolyte qui n'a pas du tout le même caractère. Quand Elio est brut de décoffrage dans son comportement, Alessandro apparaît plus calme.

Quand et où voir la série ?

Les deux premiers épisodes ont été diffusés et c'est sur ce rythme que le reste sera proposé chaque lundi à partir de 20h50. Si le pilote concerne la disparition d'une jeune fille, celui d'après parle d'un ex-détenu qui n'a plus donné de signe de vie. Tout l'intérêt de ces enquêtes sera dans la diversité des situations présentées. Certains disparaissent contre leur gré mais d'autres le font volontairement. On ne va pas revenir sur tous les scénarios car Masantonio va essayer de nous surprendre à chaque fois. On ne demande que ça !

Une série à découvrir sur Polar+ et via MyCanal.