Master of None : Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la saison 3

À l'heure où tout va très vite sur le petit écran et que les séries enchaînent les saisons à un rythme fou, d'autres créations prennent plus de temps pour se développer. C'est le cas de "Master of None", dont le retour est attendu depuis 4 ans ! La saison 3 dispose d'une date de sortie et se dévoile dans une bande-annonce.

Master of None : une date pour le retour de la série Netflix

Les absents ont toujours tort, quand bien même s'ils ont été salués lorsqu'on a pu profiter de leur présence. Voilà maintenant quatre ans que Master of None a disparu des écrans. Une absence qui interpelle, quand on se souvient toutes les louanges qui lui ont été adressées lors des deux premières saisons. Sacrée au Emmy Awards, la série suit Dev, un acteur de seconde zone, dans son quotidien à New York. Un postulat assez minimaliste, qui permet d'aborder plusieurs sujets modernes et d'évoquer la société américaine. Le rôle principal est tenu par Aziz Ansari, qui est également le co-créateur (avec Alan Yang) de Master of None. Netflix vient de mettre fin à l'attente et annonce que la saison 3 arrive le 23 mai prochain sur la plateforme. Une bonne nouvelle qui est accompagnée d'une première bande-annonce.

Une saison 3 différente

Les fans seront sûrement un peu déstabilisés car des changements ont été opérés pour ces épisodes. Déjà, le format change étant donné que la saison sera constituée de seulement cinq parties, contre dix pour les deux précédentes. Autre bouleversement majeur, Aziz Ansari ne campera plus le personnage central. Une absence devant la caméra qui peut se justifier par le scandale auquel il a été attaché. Lors de l'émergence du mouvement #MeToo, une présumée victime anonyme avait dénoncé le comportement déplacé qu'il aurait eu à son égard. Il reste néanmoins impliqué dans cette saison 3 comme réalisateur ainsi qu'à l'écriture.

Master of None ©Netflix

Une tâche qu'il s'est partagée avec Lena Waithe. Cette dernière sera justement au cœur de cette nouvelle histoire, dans le rôle de Denise. Elle est déjà connue des adeptes de Master of None en tant qu'amie de Dev. Nous pourrons la suivre dans sa relation avec Alicia, sa femme, incarnée par Naomi Ackie. Netflix présente cette saison comme "un portrait intimiste des aléas de la vie de couple" et c'est exactement ce qui est mis en avant dans la bande-annonce. Un enchaînement de situations banales dans lesquelles on peut tous se retrouver. Nul doute que, malgré les changements, Master of None saura garder sa force habituelle.