Masters of the Universe : Revelation : Mark Hamill prête sa voix pour Netflix

« Les Maîtres de l’Univers », la série animée, grand classique des années 80, va faire son retour sur Netflix. Kevin Smith est le showrunner de ce remake où l’on retrouvera des acteurs bien connus au doublage et notamment Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Kevin Conroy, Lena Headey ou encore Alicia Silverstone.

C’est un lieu atypique où se rencontrent des magiciens et des vaisseaux spatiaux. La planète Eternia revêt une ambiance particulière qui alterne entre technologies futuristes et traditions médiévales. Le sorcier Skeletor a promis de renverser le Roi Randor en prenant le contrôle du château des Ombres. C’est là le début d’une très longue aventure…

Le pitch de la licence Les Maîtres de l’Univers est riche d’une galerie de personnages et de lieux assez variés qui valent assurément le détour. La série animée très populaire des années 80 a marqué toute une génération de jeunes américains et européens. Elle va avoir droit à un remake sur Netflix dénommé Masters of the Universe : Revelation. Pour ce faire, la plateforme de streaming s’est associée à Mattel Television.

Un design dans la veine de Castlevania

On savait que Kevin Smith avait endossé le rôle de showrunner. La production a également communiqué le prestigieux casting de doubleurs. On retrouvera donc Mark Hamill dans le rôle de l’emblématique Skeletor. Lena Headey (Game of Thrones) jouera Evil-Lyn. Chris Wood (Supergirl) campera le Prince Adam alias He-Man. Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) rejoint également la série pour interpréter Teela. Enfin, Stephen Root que l’on a récemment vu dans Barry, prêtera sa voix à Cringer.

Contacté par nos confrères de Newsarama, Kevin Smith se réjouit de cette collaboration avec Netflix :

Teddy Biaselli, notre directeur chez Netflix, est un homme incroyable, et il a grandi avec la franchise. La seule exigence de Teddy était : « Quand j’étais enfant, cette série était très importante et je la prenais très au sérieux, s’il vous plaît, traitez-la sans fioritures. Traitez-la comme du Shakespeare. »

Le réalisateur a également tenu à prévenir les fans concernant le design de cette fiction. L’animation est faite par Powerhouse Animation qui a déjà officié sur la série Castlevania. Les spectateurs ont été plutôt satisfaits par cette dernière qui aura prochainement droit à une troisième saison sur Netflix.

On suivra en tout cas la suite du développement de Masters of the Universe : Revelation avec attention, mais tout semble réuni pour un retour réussi.