Matrix 4 : Lana Wachowski recrute encore chez Sense8

Le quatrième volume de « Matrix » se dévoile au compte-goutte et l’on vient d’apprendre l’arrivée d’un nouveau comédien – qu’on aime beaucoup. Spécial dédicace aux fans de « Sense 8 », qui devraient fortement apprécier cette nouvelle collaboration…

Grâce à Deadline, on vient d’apprendre qu’un troisième acteur de sa série à succès Sense 8 avait été recruté par Lana Wachowski pour son nouveau et très attendu projet, Matrix 4.

Après Eréndira Ibarra, comédienne mexicaine – qui interprétait Daniela dans la série – et Toby Onwumere (Capheus), c’est maintenant Brian J.Smith qui rejoint le long-métrage, dont le tournage a débuté depuis plusieurs semaines. Dans Sense 8, il campait le très apprécié Will. Souvenez-vous, il était officier de police dans la ville de Chicago. Depuis la fin de la série, Smith s’est illustré dans plusieurs autres shows. Parmi eux, Treadstone ou encore World on Fire.

Retrouvailles en série

Le comédien rejoint donc un casting cinq étoiles, mené par Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) et Jada Pinkett Smith (Niobe). Parmi les nombreux nouveaux venus, on compte aussi la star de Quantico, Priyanka Chopra, mais aussi Neil Patrick Harris ou encore Yahya Abdul-Mateen II (incontournable dans la série Watchmen).

Wachowski , showrunneuse de Sense 8 avec sa sœur, semble décidément avoir créé des liens forts avec les comédiens du show. Et ça, ça fait plaisir à voir ! Malheureusement, les informations concernant les personnages auxquels ils prêteront leurs traits sont gardées très secrètes… Mais parmi eux se cache peut-être l’antagoniste de l’iconique duo de hackers, qui sait ? Puisque Hugo Weaving ne pouvait être de la partie, on attend un ennemi à sa hauteur…

La talentueuse américaine réalise ce sequel dont elle a co-écrit le scénario avec Aleksandar Hemon et David Mitchell. Changement majeur dans l’équipe : l’arrivée de John Toll, directeur de la photographie. Récompensé aux Oscar, celui qui a notamment travaillé sur Légendes d’automne succède à Bill Pope, qui avait officié sur toute la trilogie.

La trilogie composée de Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions a fasciné le monde entier : des critiques élogieuses et une recette de 1 632 989 142 $ au box-office mondial, rien que ça. Espérons que le quatrième chapitre s’inscrira dans la mouvance de ses prédécesseurs…

Ce carton annoncé sortira le 21 mai 2021… Il va falloir prendre son mal en patience !