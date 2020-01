Matthew McConaughey refait équipe avec le créateur de True Detective

Vous avez aimé ? Partagez :

Nic Pizzolatto, le papa de « True Detective », retrouve Matthew McConaughey pour une nouvelle série qui ne va pas trop changer de registre. Peut-on espérer une aussi fringante réussite que leur dernière collaboration ? On l’espère très fort et on vous donne les premiers éléments à connaître.

Quand on repense à la grandeur de True Detective, on veut bien sûr parler de la première saison, qui a été d’un incroyable niveau. À quoi tenait sa réussite ? D’abord à cette ambiance poisseuse qui nous immergeait dans l’Amérique profonde et ensuite à son duo d’acteurs composé de Matthew McConaughey et Woody Harrelson. On ne peut guère en dire autant des deux saisons suivantes. Quand la seconde perdait tout ce qui faisait le charme de la première (l’absence de Cary Fukunaga se faisait sentir), la troisième tentait de renouer avec cette atmosphère si particulière sans arriver complètement à rééditer l’exploit. Une quatrième saison a déjà été évoquée mais ça ne sera pas pour de suite.

Matthew McConaughey dans un ersatz de True Detective ?

Nic Pizzolatto avait un deal avec HBO, et c’est dans ce cadre que True Detective a vu le jour, mais Variety rapporte que le créateur passe désormais chez Fox 21, la branche télé de la Fox, détenue désormais par Disney. Il développera des projets pour eux et le premier à voir le jour sera Redeemer, un programme attendu sur FX, qui nous rappellera quelques bons souvenirs. Car, pour l’occasion, Pizzolatto espère retrouver une vibe à la True Detective et convoque l’un des artisans de sa réussite, Matthew McConaughey. Dans cette adaptation du roman de Patrick Coleman, The Churchgoer, l’acteur campera un pasteur reconverti en agent de sécurité, dans l’état du Texas. Lorsqu’il va se mettre à enquêter sur la disparition d’une femme, il va plonger dans un monde très sombre et découvrir une conspiration criminelle qu’il ne soupçonnait pas.

La simple lecture de ce pitch nous évoque forcément la première saison de True Detective. En choisissant le cadre du Texas, Pizzolatto mise sur le folklore américain et sait qu’il pourra travailler autour d’une ambiance particulière. Cette nouvelle création pourrait finalement être la saison 2 que True Detective méritait, même s’il faudra faire attention à ne pas trop copier la recette pour se trouver une identité. Sur le papier, les points communs sautent aux yeux. Cette annonce jette un immense doute sur la faisabilité d’une quatrième saison de sa précédente tentative télé du côté d’HBO, le principal concerné étant désormais sous contrat avec un concurrent.

Pas encore le moindre détail sur le reste du casting ni sur une possible date de production.