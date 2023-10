Matthew Perry, inoubliable Chandler de Friends, est mort

Matthew Perry, la star de la série Friends, dans laquelle il interprétait le rôle de Chandler Bing, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles dans la nuit du 28 au 29 octobre. Il était âgé de 54 ans.

Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans

C'est une terrible nouvelle à laquelle font face les fans de la série Friends en ce dimanche matin. Le comédien Matthew Perry, inoubliable l'inoubliable Chandler Bing, est décédé à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de son domicile à Los Angeles dans la nuit (16h heure locale) par la police, comme le précise le Los Angeles Times. D'après les premières constatations, il n'y avait ni drogues, ni traces de lutte.

Du rire aux larmes

Matthew Perry était devenu indissociable du personnage du sarcastique Chandler Bing qu'il avait incarné entre 1994 et 2004. D'abord coloc' de Joey (Matt LeBlanc) avec qui il a partagé d'innombrables moments cultes, il est ensuite devenu le petit ami, puis le mari de Monica (Courteney Cox).

Friends © NBC

Durant la diffusion de Friends, en particulier à partir de la saison 8, Matthew Perry avait dû lutter contre une addiction aux drogues et à l'alcool. Dans ses mémoires parues en 2022 intitulées Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, il était longuement revenu sur sa bataille pour rester sobre, et sur les années difficiles qu'il avait traversées.

Warner Bros. et NBC ont tenu à rendre hommage au comédien disparu prématurément :

Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry. Matthew était un acteur incroyablement doué et une partie indélébile de la famille Warner Bros. Television Group. L'impact de son génie comique a été ressenti dans le monde entier, et son héritage vivra dans le cœur de tant de gens

NBC a également rendu hommage à l'acteur, soulignant la joie qu'il a apportée à des centaines de millions de personnes dans le monde avec son timing comique parfait et son esprit mordant.

Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Plymouth, Massachusetts. Après le divorce de ses parents, il a été élevé par sa mère à Ottawa, Ontario. À l'âge de 15 ans, Perry a déménagé à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d'acteur. Avant que Friends ne le propulse au rang de superstar, Perry est apparu dans de nombreuses émissions et films.

Perry a été ouvert sur ses problèmes d'abus d'alcool et de drogues tout au long de sa carrière. En 1997, après un accident de jet ski, il est devenu dépendant au Vicodin et est allé en cure de désintoxication en 2001. Plus tard, il a transformé son ancienne maison de Malibu en établissement de vie sobre appelé Perry House, qui a fonctionné jusqu'en 2015. En 2021, Perry a déclaré qu'il était sobre et a estimé avoir dépensé 9 millions de dollars sur son chemin vers la sobriété.