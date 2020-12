Matthew Vaughn (Kingsman) fait équipe avec Thierry Henry pour une série sur le foot

Matthew Vaughn, réalisateur de la saga "Kingsman", se lance dans la série télé avec "Day 1's", une plongée dans le monde du football professionnel dans laquelle apparaîtra Thierry Henry.

Matthew Vaughn, pas qu'un simple réalisateur

Quand on entend le nom de Matthew Vaughn aujourd'hui, on pense en premier lieu à plusieurs franchises. C'est en effet lui qui a réalisé le premier Kick-Ass en 2009, adapté de la bande-dessinée de Mark Millar et John Romita Jr. Il a ensuite relancé la franchise X-Men avec le bien nommé X-Men : Le Commencement. Enfin, depuis 2015, il a enchainé la mise en scène des trois volets de la saga Kingsman, là aussi basés sur le comics du même nom de Dave Gibbons et de l'indispensable Mark Millar.

Kingsman Services Secrets ©20th Century Fox

Ce que l'on a tendance à oublier, c'est que l'anglais a commencé sa carrière en tant que producteur, lançant par la même occasion un débutant du nom de Guy Ritchie. C'est en effet Vaughn qui a produit les cultes Arnaques, Crimes et Botanique et Snatch : Tu braques ou tu raques ainsi que le plus oubliable mais lui aussi bien nommé À la dérive. Si le flop retentissant de ce dernier semble avoir mis un terme à leur collaboration, il n'en a pas mis fin aux velléités de production de Vaughn. En plus de ceux de ses films en tant que metteur en scène, son nom apparaît aussi en tant que producteur aux génériques de grosses productions comme L'Affaire Rachel Singer, X-Men: Days of Future Past, Les Quatre Fantastiques, Eddie the Eagle et Rocketman.

C'est un tout autre projet qui l'attend aujourd'hui, tourné plutôt vers le petit écran.

Une équipe prometteuse

A bientôt 50 ans, Matthew Vaughn se tourne en effet cette fois-ci vers la télévision puisqu'il va produire, par le biais de sa société Mary Films, une série sur le monde du football professionnel. Intitulé Day 1's, la première saison sera composée de 10 épisodes

L'ancien attaquant des Gunners d'Arsenal et de l'équipe de France, Thierry Henry, en sera le producteur exécutif. Mais la participation du Français ne s'arrêtera pas là puisqu'il apparaitra également dans la série dans son propre rôle. On y suivra le parcours du jeune Dezmond King dont le talent commence à faire parler de lui. Le nouveau venu se dirige vers la gloire et tous les à-côtés qui vont avec, de l'argent à la reconnaissance en passant par les tentations extérieures.

Pour écrire un tel show, Vaughn s'est tourné vers l'américain Doug Ellin. L'homme tiendra également la place de showrunner et semble la personne la plus adaptée. Il est en effet le créateur de la série Entourage, qui suivait l'histoire similaire de Vincent Chase (Adrian Grenier), acteur débutant dans la folie d’Hollywood.

Entourage @HBO

Vaughn mettra lui-même en scène le premier épisode qui devrait être tourné l'année prochaine. Il s'est réjoui d'avoir des partenaires aussi prestigieux qu'Henry et Ellin pour son premier voyage à la télévision.

Le scénariste, lui, en a dit un peu plus sur ses intentions dramaturgiques, confiant qu'il irait "au plus profond de la vie d'un athlète d'élite pour explorer le monde du football de Premier League, un monde que nous trouvons plus excitant, intéressant et même fou, de jour en jour.". Doug Ellin s'est félicité de la présence de Thierry Henry à ses côtés, lui qui pourra offrir une vraie expertise et de l'authenticité en ce qui concerne le quotidien d'un footballeur professionnel.

Le footballeur français en a profité pour réaffirmer son amour pour la série Entourage, lui qui avait même fait un caméo dans le film adapté du show sorti en 2015.