Mauvaise pioche : François Damiens et Vincent Dedienne dans la série Disney+

Disney+ prépare actuellement un remake de la série britannique "The Wrong Mans". Dans cette version titrée "Mauvaise pioche", c'est François Damiens et Vincent Dedienne qui tiendront les deux rôles principaux.

Disney+ vient d'annoncer le début du tournage de Mauvaise pioche, sa prochaine série française. Prévue pour 2022, la série suivra durant dix épisodes de trente minutes les aventures de Vincent et Alban. En voici déjà le synopsis : La trentaine entamée, Vincent travaille pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un téléphone portable égaré sur le site d’un accident de voiture, Vincent se retrouve avec Alban empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie.

The Wrong Mans ©BBC Two

Si ce résumé vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un remake de The Wrong Mans, série britannique diffusée en 2013 sur la BBC Two, et en France sur Arte en 2015. Le show original mettait en scène Mathew Baynton et James Corden. Dans cette nouvelle version, c'est François Damiens et Vincent Dedienne qui interpréteront respectivement Alban et Vincent. A leurs côtés, Fanny Sidney sera l'ex-petite amie de Vincent et Anne Benoît la mère d'Alban.

Nouvelle production française de Disney+

Derrière la caméra on retrouvera Fred Scotlande (Loin de chez nous) pour la mise en scène et l'écriture en collaboration avec Chloé Marçais (Les Bracelets rouges, Fais pas ci, fais pas ça). Alors que le tournage vient de débuter en Belgique, cette annonce confirme un peu plus l'objectif de Disney+ d'augmenter ses productions locales. La plateforme étant disponible en France, elle se doit de proposer un certain nombre d'œuvres françaises. Avant cette annonce, on avait déjà pu voir un aperçu de Parallèles, une série avec notamment Thomas Chomel (Clem) dont la bande-annonce a été dévoilée récemment.