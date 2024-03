Max : la plateforme de streaming qui va faire de l'ombre à Netflix arrive en France, découvrez les premières informations

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "Max" la nouvelle plateforme de streaming qui sera lancée en France cet été et qui risque de faire de l'ombre à Netflix.

Max : la plateforme de streaming de Warner débarque en France

Alors que nous nous trouvons déjà saturés de plateformes de streaming, une petite nouvelle va bientôt débarquer en France, et risque de faire trembler Netflix. Il s'agit de la plateforme de streaming de Warner, Max, anciennement connue sous le nom de HBO Max, l'une des plateformes de référence aux États-Unis et un nom bien connu du public international.

Max est le résultat ambitieux d'une refonte et expansion de HBO Max, lancée initialement aux États-Unis en mai 2023. Cette plateforme se veut le carrefour des meilleures productions de Warner Bros., HBO, Discovery, et Eurosport.

Parmi les programmes phares qui ont cimenté la réputation de Max aux États-Unis et qui sont attendus avec impatience par le public français, on trouve des séries emblématiques telles que Game of Thrones et sa série spin-off House of the Dragon, mais aussi The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, ou encore True Detective.

Parmi les prochaines séries attendues, on peut notamment citer The Penguin, spin-off du film The Batman, ou encore Welcome to Derry, spin-off des films d'horreur Ça, adaptés de Stephen King.

Date, prix, abonnements : tout ce que l'on sait sur Max

Le déploiement de Max en Europe est prévu dès le 21 mai, marquant ainsi le début d'une expansion ambitieuse à travers le continent. La France, ciblée pour une introduction spéciale avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 (dont toutes les épreuves seront diffusées sur la plateforme), se situe dans une fenêtre de lancement stratégique entre le 21 mai et le 26 juillet. Cette période pourrait coïncider avec la première de la saison 2 de House of the Dragon le 17 juin, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé.

Concernant les abonnements, Max proposera plusieurs options, comme ses concurrents, dans des versions avec et sans publicités :

Basic avec publicité : Ce forfait offre un accès à un prix réduit avec de la publicité. Les utilisateurs peuvent regarder du contenu sur deux appareils simultanément en résolution Full HD. Initialement disponible dans neuf pays européens, y compris la France, ce plan sera ensuite étendu à d'autres régions.

: Ce forfait offre un accès à un prix réduit avec de la publicité. Les utilisateurs peuvent regarder du contenu sur deux appareils simultanément en résolution Full HD. Initialement disponible dans neuf pays européens, y compris la France, ce plan sera ensuite étendu à d'autres régions. Standard : Cette option permet également le visionnage sur deux appareils simultanés en Full HD, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir télécharger jusqu'à 30 contenus pour une visualisation hors connexion.

: Cette option permet également le visionnage sur deux appareils simultanés en Full HD, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir télécharger jusqu'à 30 contenus pour une visualisation hors connexion. Premium : Offrant la meilleure expérience, ce forfait autorise le streaming sur quatre appareils simultanément, en Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos (selon disponibilité), et permet de télécharger jusqu'à 100 contenus pour une visualisation hors connexion.

: Offrant la meilleure expérience, ce forfait autorise le streaming sur quatre appareils simultanément, en Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos (selon disponibilité), et permet de télécharger jusqu'à 100 contenus pour une visualisation hors connexion. Option Sport : Pour les fans de sport, cette option supplémentaire fournit une couverture des événements sportifs majeurs, y compris les tournois du Grand Chelem, les grands tours cyclistes, et les 24 heures du Mans. Elle permet le visionnage du contenu sportif sur deux appareils simultanément.

La date de lancement officielle de Max en France n'a pas encore été communiquée.