MCU : découvrez toutes les séries Marvel prévues après Falcon et le Soldat de l'Hiver

Maintenant que « Falcon et le Soldat de l'Hiver » est terminée, découvrez quels sont les prochains programmes du Marvel Cinematic Universe (MCU). Voici toutes les séries Marvel attendues dans les prochaines années sur Disney +. Et il y en a un paquet !

M.O.D.O.K.

M.O.D.O.K. ©Marvel Television / Hulu / Disney +

C'est le dernier projet de Marvel Télévision avant sa fermeture. Cette branche de Marvel Studios était à l'origine de produits comme Helstrom ou Runaways. M.O.D.O.K. est le dernier vestige de cette ère désormais révolue. La série devait initialement voir le jour sur Hulu, mais va finalement être diffusée sur Disney +. Ce show sera consacré à M.O.D.O.K., un célèbre super-vilain de l'univers Marvel, qui sera pour l'occasion doublé par Patton Oswalt. Un format animé de 10 épisodes qui racontera le quotidien de ce génie du mal, chef de l'AIM, une organisation criminelle emblématique de l'univers des comics. Même si le show se déroulera en dehors du MCU, il est attendu le 21 mai prochain sur Disney +.

Loki

Loki (Tom Hiddleston) - Loki ©Marvel Studios / Disney +

C'est la prochaine grande série du MCU. Dirigé par Michael Waldron, le show ramènera Tom Hiddleston dans la peau de Loki. La série se concentrera sur le destin du dieu du mensonge, qui s'est évadé avec le cube cosmique dans Avengers : Endgame. L'occasion d'en apprendre davantage sur ce personnage culte, qui va donc avoir sa propre aventure. Loki croisera la route d'Owen Wilson en tant qu'agent de la TVA, sorte de police temporelle qui va arrêter le dieu asgardien. Loki a un potentiel énorme, et devrait logiquement développer le concept des multivers en attendant les sorties de Spider-Man : No Way Home et de Dr Strange et le Multivers de la Folie. Sortie prévue le 11 juin prochain.

Marvel What if... ?

Marvel What If... ? ©Marvel Studios / Disney +

C'est un contenu assez ambitieux. Inspirée de la saga de comics What If... ? cette série va aborder le concept d'histoires alternatives. Le but du produit est de reprendre les histoires les plus emblématiques du MCU pour les transformer. Par exemple, l'Agent Carter devient Captain America à la place de Steve Rogers, T'Challa prend la place de Peter Quill dans la peau de Star Lord, etc... Cette série animée va également aborder l'univers Marvel Zombies, des histoires annexes iconiques chez Marvel Comics. Enfin, la série va introduire Uhatu, le puissant gardien, entité célèbre dans l'univers des comics. La saison 1 débarquera cet été, le temps de 10 épisodes.

Hawkeye

Hawkeye signera le grand retour de Jeremy Renner dans la peau d'Œil de Faucon. Ce dernier est le seul membre original des Avengers a ne pas avoir eu son propre film. Marvel Studios décide donc de lui offrir une série comme compensation. Le célèbre archer sera chargé de former son héritière, Kate Bishop. Celle-ci devient la nouvelle Œil de Faucon dans les comics, et sera incarnée par Hailee Steinfeld dans la série. Le show est dirigé par Jonathan Igla, et est censé sortir à l'automne de cette année. Huit épisodes sont prévus.

Miss Marvel

Ms Marvel ©Marvel Studios / Disney +

C'est la dernière série Marvel prévue cette année. Miss Marvel va raconter les aventures de Kamala Khan, la nouvelle Miss Marvel de l'univers Marvel Comics. Créée en 2013 par G. Willow Wilson et Adrian Alphona, cette héroïne succède à Carole Danvers (devenue Captain Marvel) dans la peau de Miss Marvel. Incarnée par Iman Vellani, cette héroïne va permettre d'apporter une nouvelle diversité ethnique au MCU. D'origine pakistanaise, elle a des capacités bien différentes de Carole Danvers dans les comics. Femme élastique, elle fini par rejoindre les Nouveaux Vengers. Elle sera la toute première justicière musulmane du MCU. Sortie cet hiver.

She-Hulk

She-Hulk est décrite comme une série judiciaire comique. La série présentera Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner. Celle-ci devient par la suite Miss Hulk dans les comics Marvel. C'est une avocate qui travaille sur des affaires surhumaines. Un jour, elle a un terrible accident qui nécessite une transfusion sanguine. Seul Bruce Banner est compatible. Si Jennifer Walters s'en sort vivante, elle développe des capacités similaires à Hulk, à cause du sang irradié de son cousin. Mark Ruffalo apparaîtra également dans la série, de nouveau dans la peau de Banner / Hulk. De même, Tim Roth reviendra lui aussi dans le rôle de L'Abomination, qu'il détenait en 2008 dans L'Incroyable Hulk. 10 épisodes seront diffusés début 2022 sur Disney +.

Moon Knight

Moon Knight ©Marvel Comics

Très attendue par les lecteurs de comics, Moon Knight va raconter les aventures du millionnaire Mark Spector, incarné pour l'occasion par Oscar Isaac. Ce justicier pas comme les autres est l'homologue Marvel de Batman. À une différence près : il est totalement taré. Mark Spector a de sérieux problèmes psychologiques, et des dédoublements de personnalité, ce qui en fait un héros très ambivalent. Outre la présence d'Oscar Isaac, Ethan Hawke a été choisi pour incarner le grand méchant de la série. À l'heure actuelle, il y a encore très peu d'informations sur ce show, qui a déjà débuté son tournage.

Les Gardiens de la Galaxie : Holiday Special

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Cette mini-série est pour le moment extrêmement floue. Pour combler le fossé entre Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, séparés par six années, James Gunn a été engagé pour tourner une mini-série spéciale intitulée Les Gardiens de la Galaxie : Holiday Special. Le cinéaste filmera ce produit inédit pendant la production de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et devrait calqué le concept sur le tristement célèbre Star Wars : Holiday Special. Tous les acteurs principaux reviendront pour cette émission, qui reste pour le moment très mystérieuse.

I Am Groot

Groot (Vin Diesel) - Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ©Marvel Studios

Marvel Studios travaille également sur une série I Am Groot. Comme son nom l'indique le show va se concentrer sur les aventures de Groot, et vraisemblable de Rocket. Cette proposition sera une série de courts-métrages qui reviendront logiquement sur les origines de ce personnage culte. Mais pour le moment, aucun élément de l'intrigue n'a été révélé.

Secret Invasion

Secret Invasion ©Marvel Studios / Disney +

C'est l'un des crossovers les plus emblématiques de l'histoire des comics. Secret Invasion est une histoire culte pour tous les lecteurs de comics. Et depuis que les Skrull ont été introduits dans Captain Marvel, puis dans Spider-Man : Far From Home, avant de revenir dans WandaVision, c'est assez logique de voir Marvel Studios développer une série Secret Invasion. Celle-ci verra le retour de Samuel L Jackson et de Ben Mendelsohn dans les rôles de Nick Fury et Talos. Il se murmure également que Olivia Colman, Emilia Clarke et Kingsley Ben-Adir seraient en pourparlers pour rejoindre le show. Début de tournage fin 2021.

Ironheart

Riri Williams - Ironheart ©Marvel Comics

Cette série doit faire office d'héritage à Iron Man. Puisque Tony Stark est décédé dans Avengers : Endgame, il lui faut un successeur. Ironheart va donc mettre en scène la jeune Riri Williams, qui devient Ironheart dans les comics. Celle-ci sera incarnée par Dominique Thorne, et devrait, logiquement, être l'un des membres des futurs New Avengers, au même titre que Miss Marvel et Kate Bishop.

Armor Wars

War Machine (Don Cheadle) - Armor Wars ©Marvel Studios / Disney +

Il y a de grandes chances pour que Armor Wars se connecte à Ironheart. Autre série en hommage à Iron Man, Armor Wars va se concentrer sur les nouvelles aventures de War Machine, qui sera toujours incarné par Don Cheadle. Après son bref caméo dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, le personnage va lui aussi avoir le droit à sa propre série. Il y a également de grandes chances pour que Sam Rockwell fasse son grand retour dans le MCU, toujours sous les traits de Justin Hammer.

Wakanda

Black Panther ©Marvel Studios

Alors que Marvel Studios planche sur Black Panther 2, le réalisateur Ryan Coogler a confirmé qu'une série centrée sur le Wakanda est en développement. Le show devrait prendre place après les événements du deuxième film et raconter le quotidien des Wakandais. L'occasion de développer ce monde mythique plus en profondeur et de raconter de nouvelles histoires sur les personnages secondaires des films de Ryan Coogler. Wakanda devrait donc logiquement ramener les Dora Milajes sur le devant de la scène.

Echo

Echo ©Marvel Comics

C'est la série la plus incertaine de la liste, et aussi la plus méconnue. Alors que Hawkeye n'est même pas encore sortie, Marvel Studios s'est déjà engagé à développer une série sur Echo. Ce dernier est une justicière sourde, qui peut copier les mouvements de ses adversaires. Créée en 1999 par Joe Quesada, cette super-héroïne est également connue sous l'identité de Ronin, ce qui fait la connexion avec Clint Barton qui a endossé ce rôle dans Avengers : Endgame. Maya Lopez est une Amérindienne et demeure l'un des rares personnages sourds de l'univers Marvel. Ainsi, Kate Bishop va surement devenir la nouvelle Œil de Faucon, tandis que Maya Lopez endossera le rôle de Ronin.