Melrose Place : un reboot est en préparation

Vingt-cinq ans après la fin de "Melrose Place", la série va faire son retour. Certains des personnages phares de l'univers créé par Darren Star seront au centre de nouveaux épisodes.

Melrose Place : la série va faire son retour

Après le carton de Beverly Hills 90210, la Fox a lancé en 1992 la série dérivée du même univers, Melrose Place. Située dans un quartier de Los Angeles, celle-ci suivait le quotidien d’habitants d’un complexe d’appartements devant faire face à différentes épreuves, plus ou moins dramatiques, sur plusieurs années.

La série a été créée par Darren Star, qui avait également signé Beverly Hills 90210 auparavant, et est aussi à l’origine de Sex and the City ou plus récemment d’Emily in Paris. Suite à son lancement, l’univers de Melrose Place s’est étendu. Le show a eu droit à sa propre série dérivée, Models Inc, diffusée de 1994 à 1995. Puis, Melrose Place : Nouvelle génération a vu le jour, avec des épisodes proposés par The CW de 2009 à 2010. Des années plus tard, c’est une suite de la série originale qui est en développement.

De nouveaux épisodes avec trois stars du show original

Deadline nous apprend ainsi que CBS Studios prépare actuellement une suite du show créé par Darren Star. C’est Lauren Gussis, notamment connue pour son travail sur Insatiable, qui sera derrière les nouveaux épisodes de Melrose Place. Elle nous proposera de retrouver des personnages présents dans la série originale. Et elle pourra s’appuyer sur au moins trois visages bien connus des fans du show.

Ainsi, Heather Locklear, Laura Leighton et Daphne Zuniga, les interprètes respectives d’Amanda Woodward, Sydney Andrews et Jo Reynolds, seront de retour. On pourra découvrir ce qui leur est arrivé depuis la fin de la série originale, et suivre leurs nouvelles aventures.

D’autres personnages phares devraient revenir

Deadline précise que d’autres membres du casting original devraient aussi faire partie de ce projet. La question est de savoir quels personnages feront leur grand retour. Mais les fans de Melrose Place auront donc peut-être une chance de retrouver leur protagoniste favori dans cette suite. En revanche, l’un de ces personnages a aussi une chance de mourir dès le début du nouveau show.

L’intrigue de la nouvelle série débutera ainsi suite à la mort de l’un des amis proches des habitants de Melrose Place. Ces derniers se réuniront pour lui rendre hommage. Mais cette réunion fera vite ressurgir d’anciens traumas, sentiments amoureux et ressentiments, et révèlera de nouveaux secrets…

Les personnages au centre de cette nouvelle version feront donc face à des situations rappelant celles du passé, mais avec une perspective bien plus moderne. On ne sait pas encore quand on pourra découvrir ces nouveaux épisodes.