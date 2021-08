Mensonges : la série avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot est déjà disponible sur Salto

Audrey Fleurot et Arnaud Ducret sont à l'affiche de la série "Mensonges", le remake made in France de la série britannique "Liar : la nuit du mensonge". La première diffusion est attendue le 2 septembre sur TF1.

Mensonges : l'adaptation française de la série Liar

Après Le Bazar de la charité et HPI, Audrey Fleurot sera de nouveau à l'affiche d'une nouvelle série diffusée sur TF1 intitulée Mensonges. La chaîne diffusera ce tout nouveau thriller à partir du 2 septembre. Les plus impatients peuvent d'ores et déjà retrouver l'intégralité du programme porté par Audrey Fleurot et Arnaud Ducret sur la plateforme Salto.

Tout comme les séries Je te promets et Luther, Mensonges est également l'adaptation française d'une série étrangère. Composée de 6 épisodes de 52 minutes, la fiction puise son scénario dans la série britannique Liar : la nuit du mensonge. Pour cette version française, la trame est écrite par Alexandra Julhiet et Laurent Vignon, qui étaient également scénaristes sur HPI. La série est réalisée par Stéphanie Murat et Lionel Bailliu (Soupçon).

La version britannique, diffusée en 2017, réunissait Joanne Froggatt (Downton Abbey) et Ioan Gruffudd. Ici, c'est Audrey Fleurot et Arnaud Ducret (Un homme ordinaire) qui ont été choisis pour reprendre les rôles principaux. Le casting est complété par Alice David (10 jours sans maman), Cyril Gueï (Les Francis) Amaury de Crayencour (Nos chers voisins), Olivia Côte (César Wagner) et Lionnel Astier (Kaamelott).

Jeanne (Audrey Fleurot) - Mensonges ©FELICITA FILMS / TF1 - MMXXI

De quoi ça parle ?

Arnaud Ducret incarne Thomas, un chirurgien réputé qui élève son fils seul depuis le décès de sa femme. Un jour, il se décide à proposer un rendez-vous à Jeanne, la professeur de philosophie de son fils, incarnée par Audrey Fleurot. Cette dernière, fraîchement célibataire, est également la sœur d'une de ses collègues de travail. La soirée semble se dérouler à merveille et pourtant...

Au petit matin, Jeanne se réveille avec l'étrange sensation d'avoir été abusé sexuellement. Complétement déboussolée, elle va tout d'abord en parler à sa sœur. De son côté, Thomas est abasourdi par cette terrible accusation et clame son innocence. S'engage alors un face-à-face où aucun des deux ne semble prêt à lâcher. Alors, est-ce Jeanne ou bien Thomas qui est en train de mentir ?

En attendant le 2 septembre, la série Mensonges est entièrement disponible sur la plateforme Salto.