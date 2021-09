Mensonges : la série TF1 en tête des audiences connaîtra-t-elle une saison 2 ?

La série TF1 "Mensonges" vient tout juste de toucher à sa fin. Les deux derniers épisodes diffusés ont eu un franc succès. L'adaptation made in France de la série britannique "Liar" aura-t-elle droit, elle aussi, à une saison 2 ?

Mensonges : Audrey Fleurot et Arnaud Ducret en tête des audiences

La série Mensonges, adaptée de la série dramatique britannique Liar : la nuit du mensonge, s'est terminée en beauté. En effet, la fiction termine aussi fort qu'elle a commencé, puisque les derniers épisodes diffusés hier soir sont arrivés en tête des audiences. On compte 5,54 millions de téléspectateurs en moyenne sur ses deux derniers épisodes, soit une part d'audience moyenne de 28,2 %, sur TF1. Un très joli score pour la série qui est passée leader devant la série 9-1-1 sur M6 et Envoyé spécial sur France 2.

Le final de la série s'est avéré riche en suspense et en rebondissements. Diffusé depuis le 2 septembre et portée par Audrey Fleurot et Arnaud Ducret, Mensonges suit l'histoire de Jeanne. Elle est enseignante dans un lycée et vient tout juste de se séparer. La professeure accepte de boire un verre avec Thomas, un chirurgien réputé qui travaille avec sa sœur. Le rendez-vous se passe bien, mais le lendemain matin, Jeanne a la sensation d'avoir été violée. Thomas clame son innocence. Alors lequel des deux ment ?

Doit-on s'attendre à une saison 2 ?

(Attention Spoilers Saison 1)

L'épisode 3, diffusé la semaine dernière, révélait enfin la culpabilité de Thomas. Ainsi, les épisodes finaux étaient l'occasion pour les fidèles téléspectateurs d'assister à l'ultime confrontation entre Thomas et sa victime, Jeanne. Ce dernier est donc activement recherché par la police, mais reste introuvable. Cependant, le dernier plan de cette saison nous dévoile son corps sans vie allongé sur le rivage.

Mensonges ©FELICITA FILMS / TF1 - MMXXI

La saison 1 de la version britannique se termine exactement de la même manière, ce qui ne les a pas empêchés de produire une deuxième saison. Effectivement, la suite de la série est concentrée sur l'enquête de police pour trouver l'assassin d'Andrew (Ioan Gruffud), incarné par Arnaud Ducret dans Mensonges. Tout est possible donc. Même si la chaîne ne s'est pas encore prononcée, Audrey Fleurot est partante pour reprendre son rôle :

Cela semble bien parti. L’idée serait d’explorer le côté obscur de mon personnage. Cela me brancherait, car elle n’est pas si innocente que cela.

En attendant, l'annonce de ce nouvel opus, Audrey Fleurot sera de retour prochainement sur TF1 dans la saison 2 de HPI ainsi que dans la série Les Combattantes. L'occasion pour l'actrice de retrouver ses camarades de jeu Camille Lou et Julie de Bona présentes dans Le Bazar de la charité.