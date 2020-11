Mensonges sur TF1 : Audrey Fleurot dans le remake d'une série anglaise

TF1 a annoncé la production de la série "Mensonges", remake français de "Liar : la nuit du mensonge", avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret dans les deux rôles principaux.

Une grande actrice du petit écran

Audrey Fleurot fait partie des actrices françaises les plus reconnaissables dans le paysage audiovisuel français. On se souvient évidemment qu'elle a participé au succès énorme d'Intouchables dans lequel elle interprète l'assistante de François Cluzet. On l'a également vue à l'affiche de Divorce Club en 2020. Mais pour la comédienne les rôles s'enchaînent aussi sur le petit écran. Depuis 2005 elle est Maître Joséphine Karlsson dans la création originale de Canal+, Engrenages. Une série qui dure depuis quinze maintenant ! Egalement, entre 2009 et 2017 on l'a vue dans près de 70 épisodes de Un village français qui retrace la chronologie de l'Occupation allemande dans une petite sous-préfecture fictive du Jura. Deux fictions françaises à la longévité exemplaire.

Plus récemment, c'est dans Le Bazar de la Charité (2019) qu'elle a marqué les esprits. Un programme à gros budget (17 millions d'euros) né de la collaboration entre TF1 et Netflix qui réalisa de belles audiences, entre 6 et 7 millions de téléspectateurs par épisode (sans parler des chiffres non-communiqués par Netflix). En somme, Audrey Fleurot à la télévision, c'est plutôt une source sûre.

Audrey Fleurot continue sur TF1

Et cela tombe bien car TF1 a décidé de faire à nouveau appel à elle pour une prochaine série titrée Mensonges, comme l'annonce Le Parisien. La série sera un remake de Liar : la nuit du mensonge, programme anglo-américain dont la première saison a été diffusée sur TF1 en 2017. On y suit Andrew Earlham (Ioan Gruffudd), un chirurgien important, et Laura Nielson (Joanne Froggatt), une professeure célibataire. Tous les deux se rencontrent, ont un rendez-vous galant, mais le lendemain Laura accuse Andrew de l'avoir violée. Andrew clame son innocence. Alors qui ment ?

Pour la version française Audrey Fleurot va reprendre l'un des deux rôles principaux. Elle sera Jeanne, la professeure qui fait la rencontre de Thomas, le chirurgien qu'interprétera pour l'occasion Arnaud Ducret. La trame de Mensonges sera donc la même, avec à nouveau une affaire de viole et l'opposition entre les deux protagonistes qui ne veulent pas lâcher leurs versions respectives.

Pour adapter ce thriller, la société de production Felicita Films a fait appel à Lionel Bailliu et Stéphanie Murat. On retrouvera par ailleurs au casting dans des rôles secondaires Amaury de Crayencour, Olivia Côte ou encore Lionnel Astier. On ne sait pas quand sera diffusée la série sur TF1, mais le tournage de Mensonges doit débuter dès le lundi 9 novembre 2020.

Un autre projet en parallèle toujours avec TF1

A côté, Audrey Fleurot a d'autres projets, notamment un, toujours avec la première chaîne française. Elle est en effet attendue dans HPI, comédie policière en huit épisodes. Elle y tiendra le rôle principal, celui de Morgane, une femme de ménage de 38 ans qui a trois enfants, deux ex, cinq crédits, mais 160 de QI. Son quotidien va être chamboulé lorsque la police repère ses capacités hors norme et lui propose un poste de consultante. Un problème tout de même, Morgane déteste la police ! Un programme bien différent de Mensonges qui permettra de voir différentes facettes de la comédienne qui partagera l'écran cette fois avec Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud ou encore Bruno Sanches.