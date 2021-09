Mensonges sur TF1 : c'est quoi cette série avec Audrey Fleurot ?

Découvrez "Mensonges", nouvelle série événement diffusée sur TF1 avec en tête d'affiche la talentueuse Audrey Fleurot ainsi que Arnaud Ducret. Une série adaptée du programme britannique "Liar : la nuit du mensonge".

Mensonges : de quoi ça parle ?

L'intrigue de la première saison de Mensonges s'articule autour de Thomas, un chirurgien réputé, et de Jeanne, professeure de philosophie ainsi que sœur de l'un des collègues du soignant. Après beaucoup d'hésitation, le premier - poussé par son fils, élève de la seconde - se résout à proposer un rendez-vous à l'enseignante fraîchement célibataire. Jeanne accepte et tous deux partagent donc une soirée à la fois particulièrement romantique et pleine d'espoir pour la suite. Malheureusement, les choses ne tardent pas à déraper.

Mensonges ©TF1

Le lendemain matin, Jeanne se réveille groggy : ses souvenirs lui reviennent par bribes. Pire, elle est convaincue d'avoir été violée par Thomas. Ce dernier, estomaqué par ses accusations, nie en bloc tout comportement déviant à son égard. Seulement, les choses ne tardent pas à se savoir et tous deux sont pris dans un tourbillon dévastateur, entraînant avec eux leurs familles et amis dans un engrenage infernal. C'est la parole de Jeanne contre celle de Thomas - et personne n'en sortira indemne.

Adaptation

Pour la petite histoire, Mensonges est en fait le remake d'une série britannique baptisée Liar : la nuit du mensonge. Diffusée sur deux saisons de 2017 à 2020, le programme mettait en avant Joanne Froggatt (Anna dans Downton Abbey) ainsi que Ioan Gruffudd (Les Quatre Fantastiques). Ce sont Alexandra Julhiet (Section de recherches) et Laurent Vignon (HPI) qui signent l'adaptation du show initialement créé par Jack et Henry Williams, auxquels ont doit entre autres l'excellente The Missing.

Liar ©ITV

Mensonges, en bon thriller psychologique, devrait donc dévoiler pas à pas des zones d'ombre sur l'existence de ses deux protagonistes. Tout comme un enquêteur, le spectateur se retrouve pris entre deux feux et se voit contraint de se forger son propre avis quant à l'identité du détenteur de la vérité - avant de voir son hypothèse confirmée ou infirmée.

Un casting de choix

Désormais muse assumée de TF1 grâce à ses deux rôles principaux dans Le Bazar de la charité et HPI, on retrouve Audrey Fleurot dans la peau de Jeanne. Face à elle, le comédien et humoriste Arnaud Ducret, qui trouve après son interprétation d'un Xavier Dupont de Ligonnès fictionnel dans Un Homme ordinaire un nouveau rôle des plus dramatiques. Le jeune Jean-Stan du Pac (Le Coeur en braille) incarne Lucas, le fils adolescent du chirurgien. Arielle Séménoff (Demain nous appartient) joue pour sa part la mère de Thomas et grand-mère de Lucas.

Mensonges ©TF1

Parmi les seconds rôles, on retrouve la talentueuse Alice David, révélée par Bref et récemment croisée au détour de 10 jours sans maman. Olivia Côte (Le Temps des Secrets) et Lionnel Astier (Hero Corp) campent deux lieutenants de police chargés de tirer au clair la soirée partagée par Jeanne et Thomas. Amaury de Crayencour (Le Bureau des Légendes), Anne Azoulay (Boîte noire) ainsi que Cyril Gueï (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie - saison 2 & 3) complètent le casting de Mensonges.

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez retrouver Mensonges à partir du 2 septembre sur TF1. Les abonnés de Salto peuvent d'ores et déjà visionner le programme dans son intégralité sur la plateforme !