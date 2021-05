Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte : un téléfilm attendrissant en avant-première sur Salto

Avant d'arriver le lundi 10 mai sur TF1, "Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte", est disponible en avant-première sur la plateforme Salto. L'occasion de retrouver Hélène de Fougerolles et Bruno Salomone dans le rôle des parents de la jeune Laura, porteuse de trisomie 21.

Bienvenue dans l'âge adulte : la suite d'un téléfilm très touchant

Près de quatre ans après la première diffusion de Mention Particulière, Marie Dal Zotto, la jeune comédienne porteuse de trisomie 21 est de retour sur TF1, cette fois-ci pour reprendre la suite de ses aventures dans Mention Particulière : Bienvenue à l'âge adulte. La jeune femme prêtait ses traits à Laura âgée de 21 ans, qui décidait de repasser son bac. Pour ce rôle, elle s'est énormément inspirée de sa vie personelle, notamment dans cette quête d'autonomie et l'apprentissage de la confiance envers soi et ses proches.

Désormais, son personnage a bien évolué, souhaite se lancer dans la vie active et rêve surtout d'indépendance. Elle découvre donc l'univers professionnel et tout ce que cela implique, lors d'un stage pour une antenne radio. Tout est compliqué, ses parents sont inquiets, et ses collègues n'ont pas toujours les bonnes réactions. La jeune fille a peu de responsabilités et ne se sent pas très à l'aise, alors qu'elle possède un diplôme de journalisme. Elle va devoir redoubler d'efforts et s'affirmer afin d'évoluer. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses proches.

Mention Particulière : Bienvenue dans l'âge adulte © Caminando Productions

Une fiction pleine d'amour !

Laura fond pour l'un de ses collègues animateur radio, mais un ami d'enfance, porteur de trisomie également, refait surface. Virgil, est un jeune bien dans sa peau qui réussit tout ce qu'il fait. Coach de judo pour enfant, accompagnateur de balade en mer, le jeune homme est indépendant et s'épanouit dans le monde du travail. Ce qui impressionne énormément Laura.

La suite de cette fiction sera donc axée sur l'amour. Les parents de la jeune femme sont interprétés par Hélène de Fougerolles (Balthazar), qui connait son rôle de près, puisqu'elle est elle-même mère d'une jeune fille autiste. Elle est accompagnée dans le téléfilm par Bruno Salomone (Fais pas ci fais pas ça). De nouveaux acteurs rejoignent également le programme comme Alexis Michalik, Anne Charrier, Laurent Bateau, Samuel Abitbol, Carole Richert et Melchior Pelletier.

La jeune actrice Marie Dal Zotto a fait ses débuts à l'écran en tant que comédienne, sur le tournage de Mention Particulière. Cependant, elle pratique le théâtre depuis ses 14 ans. Même s'il lui arrive d'oublier son texte de temps en temps et d'avoir un peu de mal à se concentrer sur une longue durée, les résultats sont concluants. La jeune femme apprend très vite et évolue parfaitement dans ce milieu. Elle est de plus en plus à l'aise. Pour le plus grand plaisir de la production et de ses partenaires, mais aussi des téléspectateurs !

Le téléfilm en deux parties Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte sera diffusé le 10 mai prochain sur TF1, mais il est d'ores et déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto !