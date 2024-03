Mercato : la nouvelle série de TF1 fait un carton

TF1 a réussi son lancement de "Mercato", nouvelle comédie policière avec Arnaud Ducret et Manon Azem. Plus de 4 millions de spectateurs ont suivi les deux premiers épisodes.

Mercato : nouvelle série phare de TF1

Si durant l'été 2023, Cannes police criminelle a beaucoup fait parler d'elle pour de mauvaises raisons (entre le coup de gueule des spectateurs et le flop du final), TF1 a eu plus de succès avec sa dernière série Mercato. Diffusé à partir du 14 mars, le programme nous emmène une fois de plus dans le sud de la France aux côtés de policiers. Mais le ton est ici bien plus comique, jouant en premier lieu sur la rivalité entre les deux clubs de football : le PSG et l'OM.

L'histoire débute avec Thomas Chevalier, un policier à la carrière exemplaire. Jusqu'au jour où il doit intervenir dans un aéroport. Manque de chance, au moment où il tente de neutraliser un forcené qui tente d'attaquer la nouvelle recrue star de l'OM, il blesse ce dernier. De quoi rendre fou tous les supporters marseillais. Suite à sa bavure, Thomas est muté... À Marseille ! Soit le pire endroit pour lui après son erreur. Mais surtout, il va devoir diriger une unité policière que personne ne souhaite prendre en charge. Parmi ses membres se trouve Nora Kader, une flic incontrôlable et totalement différente de Thomas. Mais aussi ses deux adjoints, Julio Abdelaoui et Ange Colona, qui ont également une bien mauvaise réputation. Malgré leurs différents, ils devront travailler ensemble.

Mercato ©TF1

Un carton pour les premiers épisodes

Un pitch qui n'est pas particulièrement original, mais qui a tout de même convaincu les spectateurs qui ont privilégié TF1 aux autres chaînes pour la soirée du 14 mars. Mercato a en effet été un carton d'audience avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Un score très solide et similaire à celui de Rivière-Perdue, qui en janvier dernier avait réalisé une moyenne de 4,89 millions de téléspectateurs sur ses deux premiers épisodes.

Le succès de Mercato est d'autant plus marquant qu'en face la concurrence n'a pas vraiment existé. Pékin Express n'a attiré que 2 millions de personnes sur M6, tandis que France 2 et France 3 se sont contenté d'1,8 million et d'1,3 million de spectateurs pour Envoyé spécial et Constance aux enfers.

Arnaud Ducret et Manon Azem devront être ravis de ces chiffres. Surtout la comédienne qui a eu une petite frayeur pour le tournage de l'épisode 2. Comme elle le racontait auprès d'Allociné, l'interprète de Nora a dû pour la fin de l'épisode courir derrière un avion et monter dedans au moment où il décollait. Pour une prise, l'appareil a trop accéléré, provoquant la panique de Manon Azem.