Mercredi Addams : Netflix dévoile un premier teaser de la série de Tim Burton

Première série de Tim Burton, la série "Mercredi" est basée sur la jeune ado de la Famille Addams. Découvrez un premier aperçu délicieusement macabre de Jenna Ortega dans le rôle.

Mercredi : la famille Addams revient en série

Pour sa première incursion dans le monde des séries, Tim Burton a choisi un sujet en totale adéquation avec son obsession pour les outsiders : la famille Addams. En effet, le réalisateur a été enrôlé par Netflix pour réaliser la série Mercredi. Comme son nom l'indique, elle s'intéressera à la jeune fille de la famille, interprétée par Christina Ricci dans les deux films de Barry Sonnenfeld. Dans cette nouvelle mouture adaptée des personnages de Charles Addams, c'est Jenna Ortega (vue dans Scream) qui l'incarnera.

Jenna Ortega dans la peau de Mercredi © Netflix

Le pitch de la série :

A présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Addams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorise la ville...

Alors que la série devrait arriver en fin d'année 2022, Netflix vient de dévoiler un tout premier teaser, levant le voile sur la nouvelle héroïne, accompagnée de La Chose...

Aux côtés de Jenna Ortega, on retrouvera Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman dans la peau de ses parents, Morticia et Gomez. L'ancienne interprète de Mercredi, Christina Ricci, aura également un rôle central dans ces épisodes. Elle pourrait camper une surveillante du lycée dans lequel étudie la jeune femme.

On a hâte !