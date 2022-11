Mercredi : avez-vous remarqué ce détail physique de l'héroïne ?

Dans la série Netflix "Mercredi", Jenna Ortega interprète Mercredi Addams alors qu'elle intègre la Nevermore Academy. La jeune actrice est LE point fort de ces huit épisodes, dont la moitié sont mis en scène par Tim Burton. Aviez-vous remarqué quelque chose au niveau de son regard perçant ?

Mercredi : la nouvelle série star de Netflix

Disponible depuis le 23 novembre dernier, la série Mercredi rencontre un beau succès sur Netflix où elle s'est rapidement hissée en tête des programmes les plus regardés (notamment en France). Comme son nom l'indique, elle s'intéresse à la fille de Morticia et Gomez Addams. On la découvre alors qu'elle vient de se faire renvoyer de son lycée après avoir tenté de tuer des élèves qui harcelaient son petit frère Pugsley. Ses parents décident donc de la mettre dans une école spécialisée pour élèves "différents" : la Nevermore Academy.

Mercredi Addams (Jenna Ortega) - Mercredi © Netflix

Cet établissement qui n'est pas sans rappeler Poudlard de la saga Harry Potter accueille toutes sortes de pensionnaires parmi lesquels on retrouve des sirènes ou des loups-garous. Malgré un environnement propice à l'épanouissement de ces étudiants "différents", Mercredi Addams ne parvient pas à s'intégrer. Et elle ne tarde pas à découvrir que l'endroit renferme bien des secrets.

Les huit épisodes se concentrent sur l'enquête que mène l'ado gothique après des meurtres mystérieux ayant eu lieu non loin de la Nevermore Academy. Pour mettre en scène ses aventures, c'est Tim Burton qui a été choisi (il n'a cependant réalisé que 4 épisodes). Et pour l'incarner, Netflix a visé juste en choisissant Jenna Ortega, qui a convaincu tous les spectateurs, notamment grâce à une séquence de danse phénoménale.

Succéder à Christina Ricci, la Mercredi Addams des deux films de Barry Sonnenfeld, n'était pourtant pas chose aisée. Mais Jenna Ortega a relevé le défi avec brio en se réappropriant le personnage.

Clin d'oeil

Un des éléments les plus marquants de la version du personnage de Jenna Ortega est son regard perçant. En plus de ses répliques cinglantes et décalées, ses yeux noirs écarquillés lui confèrent une étrangeté saisissante. Et pour cause. Dans la série, l'actrice ne cligne pratiquement jamais des yeux.

Une proposition que Jenna Ortega avait faite à Tim Burton lors de répétitions, et qu'ils ont décidé de conserver. On peut la voir à de très brefs moments cligner des yeux mais très rarement. Aviez-vous remarqué ce détail ?