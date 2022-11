Mercredi : dans quoi avez-vous vu Jenna Ortega, la star de la série Netflix ?

La jeune Jenna Ortega prête ses traits à la fameuse Mercredi dans la série éponyme de Tim Burton disponible sur Netflix. Mais où avez-vous déjà pu croiser la comédienne, qui s'impose comme une étoile montante du cinéma d'horreur ?

Jenna Ortega, de Disney à Sidney

Jenna Ortega, native de la réputée ville de Coachella, en Californie, s'est d'abord fait connaître dans un registre bien différent de celui dans lequel elle s'illustre aujourd'hui. En effet, la jeune femme acquiert une certaine notoriété en décrochant le rôle principal de la série Harley, le cadet de mes soucis, diffusé sur Disney Channel en 2016. Elle est alors âgée de 14 ans.

Jenna Ortega dans Harley le cadet de mes soucis © Disney Channel

Comme Ryan Gosling, Selena Gomez ou encore Cole Sprouse avant elle, l'actrice a donc fait ses armes dans la célèbre écurie américaine. Avant Harley, elle apparaît dans plusieurs programmes, dont la série Jane the Virgin, dans laquelle elle prête ses traits à l'héroïne enfant, rien que ça. A noter que la jeune femme figure également au casting de Iron Man 3 ou encore du film d'horreur Insidious 2. Une expérience qui, comme vous le verrez ci-dessous, semble avoir laissé des traces !

Une actrice à faire peur

Après un début de carrière relativement aseptisé, Jenna Ortega se voit de plus en plus sollicitée dans des œuvres sombres, voire glauques. On la retrouve notamment dans la saison 2 de la dérangeante You, puis dans la comédie horrifique The Baby Sitter : Killer Queen. Dans Yes Day, elle est la fille de Jennifer Garner et d'Edgar Ramirez le temps d'un long-métrage familial et déjanté. Changement de registre avec The Fallout, dans lequel elle campe une adolescente traumatisée par une tragédie survenue dans son lycée.

Désormais âgée de vingt ans, Jenna Ortega a eu une année 2022 bien remplie, puisqu'on la retrouve dans bon nombre de programmes ! Elle est ainsi l'une des stars du film d'horreur X, premier volet du triptyque de Ti West, aux côtés de Mia Goth, qui dépeint le cauchemar d'une bande de jeunes gens désireux de tourner un film porno dans une ferme isolée tenue par un couple âgé. La comédienne est également l'une des figures de proue du nouvel opus de Scream, dans lequel elle prête ses traits à Tara Carpenter. Spoiler alert : on la retrouvera aussi dans le sixième volet de la saga hantée par Ghostface.

Jenna Ortega dans Scream © Paramount

Jenna Ortega, choix évident pour Mercredi ?

Le talent, la filmographie - bien remplie pour son jeune âge - et les traits poupins de la comédienne ont fait d'elle le nouveau visage de l'atypique Mercredi. Dans une vidéo courte de Netflix sur les coulisses de la série, Tim Burton va jusqu'à comparer la jeune femme à une actrice de film muet. Un beau compliment, quoique concurrencé par le suivant : le réalisateur d'Edward aux mains d'argent affirme être incapable d'imaginer une autre Mercredi !

Prochainement, Jenna Ortega sera au casting de Finestkind, un thriller porté par le grand Tommy Lee Jones. Dans American Carnage, elle campera une fille d'immigrants sans-papiers qui se voit contrainte de rejoindre un programme à destination des jeunes gens dans son cas, fondé par le gouvernement. Pour échapper aux poursuites injustes qui pèsent sur eux, les adolescents doivent s'occuper de personnes âgées. Enfin, courant 2023, elle jouera une étudiante en lettres qui entretient une relation plus que particulière avec son professeur d'écriture créative (Martin Freeman).

Alors, dans quoi avez-vous vu Jenna Ortega ? Êtes-vous convaincus par sa performance dans Mercredi ?