Mercredi : Jenna Ortega destinée à ce rôle depuis 2016 ? La drôle de prophétie

Et si Jenna Ortega avait toujours été destinée au rôle de Mercredi Addams ? Découvrez la drôle de prophétie repérée par un journaliste sur Twitter, qui remonte à 2016 et son rôle dans la série Disney Channel "Harley, le cadet de mes soucis".

Mercredi : la nouvelle série star de Netflix

Disponible depuis le 23 novembre dernier, Mercredi a battu le record du meilleur démarrage pour une série Netflix en langue anglaise avec plus de 341 millions d'heures visionnées. Le public a semble-t-il apprécié de retourner dans l'univers décalé de la famille Addams à travers les yeux de l'adolescente de la famille incarnée pour l'occasion par l'excellente Jenna Ortega.

Imaginée par Tim Burton (qui a également réalisé la moitié des épisodes), la série se déroule de nos jours. On découvre la jeune Addams dans un lycée américain banal, mais les choses se corsent rapidement. Après avoir tenté de tuer des ados qui maltraitaient son jeune frère Pugsley, elle est renvoyée de l'établissement. Ses parents, Morticia et Gomez (interprétés par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman) décident donc de la mettre dans une école privée baptisée la Nevermore Academy, dédiée aux adolescents "particuliers".

Morticia, Gomez et Mercredi Addams - Mercredi © Netflix

Sur place, elle découvre un univers peuplé d'êtres marginaux comme des loups-garous ou des gorgones. Malgré cet environnement propice à l'acceptation, elle ne parvient pas à s'intégrer et son quotidien est rapidement chamboulé par des morts suspectes qu'elle compte bien résoudre. Les huit épisodes s'attachent donc à suivre l'enquête que mène Mercredi, mais également à lever le mystère sur sa famille.

Un rôle prédestiné ?

Reprendre le rôle de Mercredi après Christina Ricci n'était pas chose aisée. Pourtant, Jenna Ortega se l'est parfaitement approprié. Sans singer les précédentes interprètes de la jeune Addams, elle est parvenue à lui donner un nouveau souffle. En témoigne la meilleure scène de la série, lorsqu'elle enflamme la piste de danse :

Et si ce rôle lui avait toujours été prédestiné ? Le journaliste Jon Negroni a posté sur Twitter un extrait de la série Harley, le cadet de mes soucis, la série Disney Channel dans laquelle elle a débuté à l'âge de 14 ans. Son personnage y déclare que dans une famille de 7 enfants, elle est toujours "coincée au milieu". Et que si elle devait être un jour de la semaine, elle serait... Mercredi.

Un clin d'oeil insolite qui fait office de prophétie.