Mercredi : la famille Addams est au complet dans la bande-annonce de la série Netflix

Découvrez la première bande-annonce de la série "Mercredi" consacrée à la fille aînée de la célèbre famille Addams. Réalisée par Tim Burton, la série sera disponible sur Netflix à l'automne.

Mercredi Addams 2.0 par Tim Burton

Sortie de l'esprit de Charles Addams à la fin des années 30, la célèbre famille Addams a eu droit à plusieurs incursions sur les écrans. En 1964 d'abord avec une première série éponyme, puis dans les années 90 grâce aux deux films réalisés par Barry Sonnenfeld. Ces dernières années, les Addams sont revenus dans des films d'animation et, grâce à Tim Burton, leur héritage se poursuit désormais sur Netflix avec la série Mercredi.

Mercredi © Netflix

Ainsi, pour sa première série, Tim Burton s'attaque à l'aînée des enfants Addams. Pour succéder à l'inoubliable Christina Ricci, c'est la très prometteuse Jenna Ortega qui a été choisie. D'ailleurs, comme un joli hommage, Christina Ricci aura un petit rôle dans la série.

À ses côtés, on retrouve Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman dans la peau de ses parents, Morticia et Gomez. On les découvre pour la première fois dans la bande-annonce dévoilée par Netflix (disponible en tête d'article).

Le pitch de la série :

A présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Mercredi Addams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorise la ville.

La série sera disponible sur Netflix à l'automne prochain. Elle s'annonce déjà délicieusement macabre, à l'image de la séquence dans la piscine dans laquelle Mercredi lâche des dizaines de piranhas pour venger son frère.