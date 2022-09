Mercredi : la série se dévoile dans un nouvel extrait avec La Chose

À l'occasion de l'événement Tudum, Netflix vient de dévoiler un premier extrait de la série "Mercredi", dérivée de "La Famille Addams". Une séquence efficace qui rassure sur le contenu et le ton de la série.

Mercredi : Tim Burton reprend les rênes de la saga

La Famille Addams a une longue histoire au cinéma et à la télévision. À la base, cette famille dysfonctionnelle est créée en 1938 par Charles Addams. Initialement, il s'agit d'une gamme de 150 caricatures d'une famille américaine idéale du XXème siècle. Le but était de représenter une inversion satirique des codes aristocratiques. Par la suite, il y a eu plus d'une dizaine d'adaptations sur le petit et sur le grand écran. Parmi elles, on peut évidemment citer les deux films de Barry Sonnenfeld, sortis en 1992 et 1993.

Mercredi Addams (Jenna Ortega) - Mercredi ©Netflix

Plus récemment, La Famille Addams est revenue en animation, à travers deux longs-métrages produits par Universal. Prochainement, La Famille Addams va faire son grand retour sur le petit écran, via la série Mercredi produite par Netflix, créée par Alfred Gough et Miles Millar, et réalisée par Tim Burton.

Nouvel extrait avec La Chose

Attendue le 23 novembre prochain, cette nouvelle série va donc se concentrer sur la jeune Mercredi, la fille aînée de la famille. En huit épisodes, Tim Burton va raconter une toute nouvelle histoire sur l'adolescente morose, dépressive et anticonformiste créée par Charles Addams. Pour l'occasion, Jenna Ortega prête ses traits à l'héroïne. Récemment apparue dans le dernier Scream, elle incarne également Lorraine dans le déroutant X. Elle sera entourée d'un casting quatre étoiles avec Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia et de Luis Guzman en Gomez. On sait également que Christina Ricci, qui jouait Mercredi Addams dans les deux films de Barry Sonnenfeld, apparaîtra dans le show.

Netflix a profité de son événement Tudum pour partager un nouvel extrait de la série Mercredi. De nouvelles images qui mettent en scène une confrontation et une discussion entre Mercredi et La Chose. La jeune fille cherche à se servir de la main vivante pour déjouer le plan de ses parents. Ces derniers veulent la surveiller pour éviter qu'elle ne fasse d'énormes bêtises. Le ton sombre de la réalisation, la prestation de Jenna Ortega qui semble solide, l'humour noir indissociable de La Famille Addams ainsi que la présence de Tim Burton derrière la caméra sont des arguments rassurants sur la qualité du show. Rendez-vous le 23 novembre prochain pour découvrir Mercredi.