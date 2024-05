Mercredi saison 2 : une belle surprise au casting pour les fans de La Famille Addams

Netflix a dévoilé une vidéo surprise de la saison 2 de la série "Mercredi" avec une annonce qui a fait plaisir aux fans de la Famille Addams, et particulièrement aux fans des deux films sortis dans les années 1990.

Mercredi saison 2 : Netflix fait monter l'impatience avec une vidéo

On ne présente plus la série Netflix Mercredi. À peine arrivée sur la plateforme de streaming en novembre 2022, elle s'est tout de suite imposée comme un véritable phénomène, et l'une des séries les plus regardées de la marque au N rouge.

Produite par Tim Burton, qui a également réalisé plusieurs épisodes, cette série est un spin-off moderne de la célèbre franchise La Famille Addams. Elle met en scène Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams, explorant ses années d'adolescence de nos jours, dans une école peu ordinaire, l'Académie Nevermore.

Contrairement aux autres membres de sa famille, Mercredi possède des capacités psychiques (des visions) qui la mettent souvent dans des situations périlleuses. La série se concentre sur sa quête pour maîtriser ses pouvoirs, résoudre un mystère surnaturel qui hante la ville locale, et déjouer une série de meurtres qui menacent ses camarades et l'équilibre de l'école.

Alors que la très attendue saison 2 est actuellement en production, Netflix a dévoilé un tout premier teaser, dans lequel on découvre les nouveaux noms au casting. Comme à son habitude, la plateforme a joué de sa créativité pour présenter ces nouveaux membres qui rejoignent la série.

On découvre en effet La Chose en train de déposer le script du premier épisode de la saison au pied de différentes portes des loges sur lesquelles sont inscrit le nom des comédiens. Jenna Ortega se saisit du script, sur lequel on peut découvrir le titre du premier épisode de cette saison 2 : "Un malheureux nouveau départ".

Christopher Lloyd de retour dans La Famille Addams

Comme on peut le découvrir dans la vidéo, la saison 2 de Mercredi comptera beaucoup de nouveaux venus au casting. Parmi eux, un nom a forcément retenu votre attention : celui de Christopher Lloyd. En effet, ce dernier interprétait l'oncle Fétide, le frère de Gomez, dans les deux films de Barry Sonnenfeld sortis en 1992 et 1993.

Si nous ignorons encore quel rôle Christopher Lloyd incarnera (pas celui de Fétide, déjà tenu dans la série par Fred Armisen), c'est le deuxième acteur des films de Barry Sonnenfeld à faire une apparition dans Mercredi. En effet, Christina Ricci, l'inoubliable Mercredi Addams des longs-métrages des années 1990 tient également un rôle dans la série Netflix. Des clins d'oeil qui permettent de lier les deux franchises et d'assurer un fan service toujours apprécié des spectateurs.

Il n'y a pas encore de date de diffusion annoncée pour la saison 2 de la série Netflix.