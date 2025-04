Mercredi saison 2 : Netflix partage le premier trailer et la date de diffusion mais ça fait râler

Suite à l’énorme carton de la saison 1 de Mercredi, la série portée par Jenna Ortega sera de retour cette année. Mais, comme le révèle sa première bande-annonce, elle sera dévoilée en deux parties.

Mercredi, une série au succès phénoménal

L’histoire de la famille Addams a été remise au goût du jour en 2022. Cette fois, c’est la fille de la famille qui a été mise à l’honneur avec sa propre série. Mercredi suit cette dernière alors qu’elle est envoyée à la Nevermore Academy, une école pour enfants particuliers. Elle doit alors tenter de s’adapter à son nouveau cadre de vie. Mais elle se retrouve également à essayer de résoudre une série de meurtres.

Si l’on pouvait prévoir sa future popularité, notamment grâce à l’implication de Tim Burton en tant que réalisateur et producteur délégué, Mercredi a dépassé les attentes. Elle est devenue la série en langue anglophone la plus regardée de tous les temps sur Netflix. Un record qu’elle détient encore aujourd’hui, avec un total très impressionnant de plus de 252 millions de vues !

La saison 2 se dévoile enfin !

Le retour de Mercredi est donc attendu par de très nombreux abonnés Netflix. Et la plateforme vient enfin de dévoiler les premières images de la saison 2 du show. On y retrouve l’ambiance délirante propre à la série. Et le personnage incarné par Jenna Ortega, qui retourne à la Nevermore Academy pour y affronter de nouveaux dangers en tous genres.

Selon le synopsis officiel de cette saison 2, Mercredi y embarquera dans une aventure « plus sombre et plus complexe » que dans le premier chapitre. Elle devra affronter « de nouveaux mystères ainsi que de vieux adversaires » dans cette suite.

Une suite en deux parties

Jenna Ortega est loin d’être la seule à reprendre son rôle dans la saison 2 de Mercredi. Emma Myers, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer et Hunter Doohan sont également tous de retour dans les rôles d’Enid, Bianca, Eugene, Ajax et Tyler. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán et Isaac Ordonez retrouvent également les personnages de Morticia, Gomez et Pugsley Addams. Ils auront plus de temps à l’écran dans ces nouveaux épisodes.

En revanche, les fans de la série seront sans doute déçus d’apprendre que la sortie de la saison 2 de Mercredi sera divisée en deux parties. Les premiers épisodes seront dévoilés le 6 août prochain. Les suivants arriveront sur la plateforme un peu moins d’un mois plus tard, le 3 septembre.