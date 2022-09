Mercredi : une date pour la série Netflix de Tim Burton

Tim Burton s'attaque à la famille Addams dans la série Netflix "Mercredi". La plateforme vient de révéler la date de sortie des épisodes. On a déjà hâte !

Mercredi : les Addams vus par Tim Burton

Les personnages créés par Charles Addams en 1938 dans les colonnes du New Yorker vont de nouveau prendre vie sur nos écrans. Après la série diffusée en 1964, les deux films cultes de Barry Sonnenfeld sortis en 1991 et 1993 et leurs suites, puis les films d'animation, la famille Addams revient en 2022 sur Netflix dans la série Mercredi.

Comme son nom l'indique, elle sera centrée sur la fille de Gomez et Morticia, alors qu'elle tente de se faire une place dans sa nouvelle école, la Nevermore Academy tout en essayant de résoudre une affaire de meurtres. Pour mettre en scène les épisodes, c'est le spécialiste des outsiders qui a été choisi : Tim Burton.

Mercredi © Netflix

Côté casting, c'est Jenna Ortega (notamment vue dans Scream et X) qui a été choisie pour interpréter le rôle principal. Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman camperont quant à eux Morticia et Gomez, ses parents.

Netflix annonce la date de diffusion

En août dernier, Netflix avait mis en ligne la première bande-annonce de la série. L'occasion de retrouver avec plaisir l'univers délicieusement macabre de la famille Addams. Cependant, la plateforme n'avait pas donné la date exacte de diffusion des épisodes. C'est désormais le cas. Le show sera disponible le 23 novembre prochain. Et il s'agit bien évidemment d'un mercredi.

Pour l'occasion, Netflix a dévoilé une toute nouvelle affiche de la série qui met en scène Jenna Ortega dans un environnement gothique très burtonien. Qui a hâte de découvrir le show ?