Mercredi : une superstar rejoint le casting de la saison 2

"Mercredi", dont la première saison a été un énorme carton pour Netflix, prépare sa suite. La série a recruté une célèbre actrice et chanteuse pour ses nouveaux épisodes.

La saison 2 de Mercredi est en tournage

Dérivée de l’univers des bandes dessinés La Famille Addams, la série Mercredi a fait ses débuts sur Netflix en novembre 2022. Son histoire s’intéresse à la fille de Morticia et Gomez Addams. Celle-ci est un jour envoyée par ses parents dans une école pour enfants particuliers, la Nevermore Academy. Une fois arrivée, la jeune fille doit s’adapter à son nouvel environnement. Mais elle essaie également de résoudre la série de meurtres qui frappe la ville dans laquelle son école se trouve.

Mercredi a fait forte impression à sa sortie. Jenna Ortega a notamment été acclamée pour sa performance dans le rôle principal. Le show a aussi été un véritable carton sur Netflix, amassant plus de 341 millions d’heures de visionnage en une seule semaine. Ce qui en a fait la série en langue anglophone la plus regardée de la plateforme à son lancement. Désormais, la deuxième saison se prépare. Et celle-ci vient de s’attacher les services d’une nouvelle actrice.

Lady Gaga rejoint la série Netflix

Entertainment Weekly affirme que Lady Gaga sera présente dans la deuxième saison de Mercredi. Le média ne connait toutefois pas le rôle que l’actrice tiendra dans la série. On ne sait donc pas si le personnage qu’elle interprétera aura un rôle important ou n’apparaitra que brièvement dans le show. En tout cas, l’actrice et chanteuse se trouve actuellement sur le tournage des nouveaux épisodes en Europe.

Jenna Ortega a donc vu son vœu être exaucé. Car l’interprète de Mercredi avait expliqué lors de la cérémonie des Golden Globes en 2023 qu’elle aimerait que Lady Gaga rejoigne la distribution de la série Netflix.

De nombreuses recrues pour les nouveaux épisodes

Lady Gaga ajoute donc son nom à la liste des acteurs recrutés pour la deuxième saison de Mercredi. D’après The Hollywood Reporter, Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter et Noah Taylor seront également présents dans le deuxième chapitre du show. Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo et Joonas Suotamo apparaîtront eux aussi, mais dans des rôles moins importants.

Netflix n’a pas encore partagé la date de sortie de la deuxième saison de Mercredi. Toutefois, étant donné que son tournage est en cours, on peut espérer pouvoir la découvrir durant la deuxième partie de l’année 2025.