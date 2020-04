Mes premières fois : Netflix dévoile le trailer de la série de Mindy Kaling

Après plusieurs rôles au cinéma en 2019, Mindy Kaling revient à la télévision avec la bande-annonce de sa nouvelle série "Mes premières fois", prochainement sur Netflix.

“Préparez-vous pour une romance adolescente torride”. Le descriptif de Netflix est clair : dans Mes premières fois (Never have I ever en VO), les nerds ont besoin d’amour, et vite. Le géant du streaming vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série créée par Mindy Kaling. Ce n’est pas des séries pour ados qui manquent sur Netflix et si vous êtes fan du genre, regardez la bande-annonce de Mes premières fois, une nouvelle série qui ne mâche pas ses mots.

Un regard drôle sur l'adolescence

Mes premières fois raconte l’histoire de Devi, (interprétée par Maitreyi Ramakrishnan, qui signe ici son premier rôle à la télévision) une jeune adolescente indo-américaine pas très populaire qui rêve de changer son image et de perdre sa virginité. La série est partiellement inspirée de l’adolescence de Mindy Kaling qui a grandi dans le Massachusetts. Fille d’immigrés indiens, Mindy Kaling a aussi voulu rendre un hommage à la culture indienne en mettant en avant les aventures d’une ado qui partage différentes cultures. L’actrice avait même fait appel aux réseaux sociaux pour trouver la star de sa série, offrant l'opportunité à des milliers de jeunes filles indo-américaines de faire leur preuve.

Dans cette bande-annonce remplie d’humour et d’hormones, les blagues fusent et les situations folles s’enchaînent. “Je veux juste être une ado normale” dit Devi, “Les ados normaux finissent en prison. Ou pire, par vendre des sandwichs” lui répond sa mère. Si vous aimez les comédies et les idylles d’ados, Mes premières fois sera donc pour vous.

On retrouve donc Mindy Kaling derrière cette nouvelle série Netflix. La carrière de l’actrice a évidemment été marquée par son rôle dans The Office ou par sa propre série, The Mindy Project. Cependant, c’est dans des longs-métrages que l’on a retrouvé l’actrice ces dernières années (Ocean’s 8 ou Late Night plus récemment) et c’est donc à la télévision qu’elle revient (après Quatre mariages et un enterrement) avec une série pour ados comme le font si bien les Américains.

Mes premières fois est à voir sur Netflix le 27 avril.