Messiah : que signifie la mystérieuse fin de la série Netflix ?

Vous avez suivi la série Netflix « Messiah » et la fin vous a laissés perplexes ? On essaie de faire le point sur sa signification. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT ÉVIDEMMENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 1 DE MESSIAH.

Mise en ligne le 1er janvier dernier sur Netflix, la série Messiah n’a pas manqué de nous intriguer. On y découvrait un étrange individu charismatique, nommé « Al-Masih », qui semblait être le prophète, et capable de miracles. En raison de sa popularité toujours grandissante aux quatre coins du globe, la CIA était chargée d’enquêter sur lui, et de répondre à la question que tout le monde se posait : est-il un homme au pouvoir divin ou un habile escroc capable d’ébranler l’ordre géopolitique mondial ?

Messiah : une fin ouverte

La saison entière repose sur l’interrogation concernant la véritable identité d’Al-Masih. Dès le premier épisode, nous avions envie de savoir si l’homme était un affabulateur ou un vrai prophète. Et c’est ce mystère qui nous a avant tout poussés à regarder les dix épisodes de Messiah. Hélas, à la fin du dernier épisode, aucune réponse claire n’a été donnée, et nous n’étions pas plus avancés qu’en début de saison, ce qui n’a pas manqué de créer une certaine frustration.

Dans les dernières minutes de l’épisode final, nous avons pourtant l’impression d’assister au miracle que nous attendions : après le crash de leur avion, Al-Masih ramène à la vie l’agent du Mossad Aviram Dahan et un autre passager. Sauf que cette scène, nous ne l’avons pas vue, elle est racontée par un jeune berger, du nom de Malik, qui explique à Aviram qu’Al-Masih a posé sa main sur lui et sur l’autre homme et qu’ils sont revenus à la vie.

Le problème ? Au début de l’épisode, nous découvrons que ce même Malik a une imagination très fertile et a pour habitude d’inventer des histoires à ses petits camarades, allant même jusqu’à dire qu’il a vu une soucoupe volante. Dès lors, son témoignage ne semble pas peser très lourd.

La seule chose qui pourrait aller dans le sens du miracle d’Al-Masih est son état physique à lui, qui semble quasi intact, comme si le crash ne l’avait pas atteint. Encore une fois, il a très bien pu s’en sortir indemne, étant donné que l’avion n’a pas pris feu entièrement.

Cette fin ouverte semble en tout cas annoncer une deuxième saison, qui, on l’espère, permettra de répondre enfin à la question que l’on se pose encore : Al-Masih, messie, ou escroc ?