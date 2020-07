Metal Gear Solid : Jordan Vogt-Roberts veut aussi faire une série d'animation

Alors que l'adaptation au cinéma du jeu vidéo culte "Metal Gear Solid" reste au point mort, Jordan Vogt-Roberts songe à un autre projet en complément avec une série d'animation.

Metal Gear Solid : un jeu vidéo culte

C'est en 1987 que la saga Metal Gear débute avec un premier jeu créé par Hideo Kojima. Mais c'est en 1998, après deux autres jeux (Metal Gear: Snake's Revenge et Metal Gear 2: Solid Snake), que la licence connaît un véritable tournant avec Metal Gear Solid. Les utilisateurs de la Playstation découvrait alors une oeuvre passionnante portée par un nouveau gameplay (premier jeu de la série en 3D et avec la caméra au-dessus du personnage) et des cinématiques impressionnantes (pour l'époque), témoignant de l'influence du cinéma sur Kojima. Dans ce jeu, on incarne Solid Snake, un agent chargé d'infiltrer l'île de Shadow Moses après qu'un groupe de soldats se soit rebellé et ait pris le contrôle des installations nucléaires. Snake doit tout faire pour les arrêter et éviter un tir nucléaire. Au fil du jeu il est aidé par des otages et affronte des ennemis aux capacités hors-normes.

Un film ET une série pour Metal Gear Solid ?

Après ce premier Metal Gear Solid, quatre jeux principaux ont été développés, dont le dernier en date Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Il s'agit donc d'une licence majeure dans le jeu vidéo. Et depuis longtemps certains fans espèrent qu'une adaptation digne de ce nom verra le jour. Car, comme dit précédemment, l'influence du cinéma sur Kojima est importante. Que ce soit au niveau des scènes d'action ou scénaristiquement, mais également dans le charisme des personnages, leur attitude, leur design ou les dialogues. Depuis plusieurs années maintenant, Jordan Vogt-Roberts planche sur une adaptation pour le cinéma. Le réalisateur de Kong : Skull Island est un fan des jeux et répète régulièrement que le projet est en cours. Mais, concrètement, il n'y a toujours pas vraiment d'avancée pour un long-métrage. Entre la difficulté à monter un budget suffisamment conséquent et la crise du COVID-19, le film Metal Gear Solid reste au point mort. En attendant que les choses bougent, le cinéaste, présent dans Animal Talking sur Twitch (via Gameblog), a annoncé qu'il envisageait également une série d'animation. Pas pour remplacer le film, mais en complément. Et, si possible, avec David Hayter pour prêter à nouveau sa voix à Snake - il était le doubleur dans les premiers jeux.

Pour l'instant, cette série reste au même stade que le film. Un simple projet que Jordan Vogt-Roberts voudrait monter. Mais aucune chaîne ou service de streaming n'est pour l'instant associé. Cependant, si le film semble vraiment compliqué à mettre en place, une série d'animation nous paraît plus accessible pour le moment (on imagine bien Netflix se positionner dessus). Et si elle parvenait à se faire, en cas de succès, un studio pourrait avoir davantage confiance en ce projet de film live.