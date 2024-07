Entre Deadpool et Game of Thrones, le nouveau projet de Michael Bay pour Netflix s'annonce dingue

Après "Six Underground" (2019), Michael Bay va à nouveau collaborer avec Netflix pour la série "Barbaric" qu'il devrait réaliser. Un show qui sera porté par Sam Claflin.

Michael va réaliser sa première série

Toujours impliqué dans la saga Transformers en tant que producteur, Michael Bay est en attente d'un nouveau projet à réaliser depuis la sortie d'Ambulance (2022). Le film n'a pas eu le succès attendu (51 millions de dollars de recettes au box-office mondial), malgré le spectacle ultra-généreux proposé par le cinéaste. Qu'importe pour Michael Bay, qui aurait rapidement rebondi. Il serait en effet en discussions pour réaliser une prochaine série (sa première) Netflix qui devrait faire parler d'elle.

D'après les sources de Deadline, la plateforme de streaming souhaiterait développer un show tiré de la bande dessinée Barbaric, écrite par Michael Moreci et dessinée par Nathan Gooden. Et pour bien vendre ce projet, les sources du média américain décrivent la série comme "un mélange entre Deadpool et Game of Thrones, pour la façon dont elle mélange une violence gonzo et de l'humour". Deux références qui en imposent, mais dont l'association peut étonner.

Une adaptation de Barbaric avec Sam Claflin

L'histoire se déroulera dans un monde médiéval fantastique et suivra Owen, un barbare maudit et obligé d'agir de manière juste, qui avec sa hache parlante affrontera un grand mal. Un beau programme qui, sous la direction de Michael Bay, pourrait faire des étincelles !

Outre les discussions en cours avec Michael Bay, la série Barbaric aurait déjà trouvé une partie de son casting. C'est ainsi Sam Claflin qui devrait tenir le rôle principal aux côtés de Patrick Stewart, qui prêtera donc sa voix à la hache. Deux noms connus qui devraient aider au bon développement du projet. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été annoncée, mais la production semble en bonne voie. Netflix a refusé de commenter les informations de Deadline et n'a donc pas donné de date de sortie.