Michael Douglas va incarner Benjamin Franklin, Père fondateur des États-Unis

Michael Douglas va jouer Benjamin Franklin dans une nouvelle série sur l'une des figures historiques les plus importantes de l'Histoire des États-Unis. Celle-ci s’intéressera à la période durant laquelle le célèbre polymathe s’est rendu en France pour négocier le financement de la démocratie américaine.

Apple TV+ prépare une nouvelle série sur Benjamin Franklin

Benjamin Franklin va bientôt avoir droit à un nouveau biopic en série. Plusieurs œuvres ont déjà raconté différentes périodes du natif de Boston. Car celui qui a endossé plusieurs rôles au cours de sa vie, dont ceux d'imprimeur, écrivain, inventeur, abolitionniste et homme politique, est l’une des figures les plus célèbres de l’Histoire américaine. Et c’est comme souvent ses actions politiques qui vont être mises en avant.

Ainsi, Apple TV+ a décidé de lancer l’adaptation de A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. Publié en 2005, le livre a été écrit par Stacy Schiff. Cette dernière est une écrivaine reconnue pour ses biopics, et a même remporté un Pulitzer.

A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America (Stacy Schiff)

L’histoire du livre s’intéresse au pari que Franklin a tenté lorsqu’il était alors âgé de 70 ans. À savoir celui d’essayer de convaincre la France, qui était à cette époque une monarchie absolue, de soutenir financièrement les politiciens de son pays lorsque ces derniers voulaient instaurer une démocratie. Cette mission a été l’une des contributions les plus importantes de Franklin à la victoire des États-Unis lors de la guerre d’indépendance. Et donc à la mise en place du premier gouvernement du pays.

Un nouveau beau rôle pour Michael Douglas

Timothy Van Patten, qui a notamment signé des épisodes de Boardwalk Empire, Game of Thrones ou encore Black Mirror, mettra ce nouveau projet en boîte en se basant sur un scénario d'Kirk Ellis. Ce dernier est un spécialiste des séries historiques. Il a notamment travaillé sur John Adams et Sons of Liberty. Et après avoir été joué par plusieurs acteurs dans de précédentes fictions sur sa vie, Franklin va cette fois être incarné par Michael Douglas.

Aucune date de tournage n’a encore été annoncée pour le show adapté d'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. Mais selon Deadline, Apple TV+ a commencé son casting il y a plusieurs mois. Et l’arrivée officielle de sa tête d’affiche est une belle avancée pour le projet. On peut donc espérer que les prises de vue seront lancées avant la fin de l’année. Ce qui pourrait sans doute nous permettre de découvrir la série en 2023.