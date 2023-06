Michael Jackson : cette série biopic avec Joseph Fiennes qu'on ne verra (heureusement) jamais

Objet d'une bruyante controverse en 2017, l'épisode de la série "Urban Myths" dans lequel Joseph Fiennes jouait Michael Jackson n'a jamais été diffusé. L'acteur de "Stalingrad" s'est récemment exprimé sur le sujet, déclarant avoir conscience d'avoir fait une "grave erreur".

Le mea culpa de Joseph Fiennes

La famille Fiennes est composée de plusieurs personnalités du cinéma, dont la plus éminente est à ce jour l'aîné Ralph. Mais il y a aussi le cadet Joseph, né en 1970, lui-même acteur et dont les choix de carrière auront été globalement moins heureux. À l'exception de quelques gros titres comme Shakespeare in love, Stalingrad et Le Marchand de Venise, ses apparitions dans d'autres productions très souvent costumées ne sont pas vraiment restées dans les mémoires. Sur cette lancée bancale, Joseph Fiennes est aussi apparu à la télévision, notamment dans la série The Handmaid's Tale, mais s'est aussi complètement planté en incarnant dans la série Urban Myths l'icône controversée Michael Jackson. Un épisode intitulé "Elizabeth, Michael et Marlon", que seuls quelques "privilégiés" auront pu voir, puisque celui-ci n'a jamais été diffusé. Et pour cause...

"Une grave erreur"

Lors de la diffusion du trailer présentant la série d'anthologie en 2016, la controverse a été immédiate. En effet le choix d'un acteur blanc, Joseph Fiennes donc, pour incarner Michael Jackson dans un programme qui se voulait "léger", ne passe ni auprès de la famille de l'artiste défunt, de ses fans et du public en général. La levée de boucliers est telle que la compagnie Sky n'hésite pas longtemps et annonce dès janvier 2017 que l'épisode "Elizabeth, Michael et Marlon" ne sera finalement pas diffusé :

Nous avons pris la décision de ne pas diffuser l'épisode "Elizabeth, Michael and Marlon" de la série "Urban Myths" de Sky Arts, après considération des inquiétudes exprimées par la famille proche de Michael Jackson. (...) Joseph Fiennes soutient entièrement notre décision.

Urban Myths ©Sky Arts

Dans une interview publiée tout récemment par The Guardian, Joseph Fiennes est revenu sur ce faux pas, expliquant avoir pris toute la mesure de son erreur :

Je pense que les gens avaient absolument raison d'être en colère. C'était une mauvaise décision. Il n'y aucun doute là-dessus. Et je suis partie prenante de cette mauvaise décision - avec les producteurs, diffuseurs, scénaristes et réalisateurs... Mais étant en première ligne, je suis devenu de fait la voix de tous. J'aimerais qu'ils soient là, aussi, pour en parler. Tout ceci est arrivé à un moment où il y a eu un changement dans la société, une évolution pour le meilleur, et c'était évidemment un mauvais choix. Une grave erreur.

Joseph Fiennes assume aujourd'hui le lourd regret de s'être prêté à cette production, ajoutant même qu'il avait alors "personnellement demandé au diffuseur d'annuler sa diffusion". Ce qui a occasionné des "discussions intenses", mais qu'au final "la bonne décision a été prise".