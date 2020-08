Michel Denisot prépare une série sur le monde du foot

Et si Michel Denisot revenait dans le football ? L'ancien président emblématique du Paris Saint Germain pourrait passer par un autre format, qui serait celui de la série télévisée et qui tournerait autour du monde du ballon rond. Ce serait une continuité logique, étant donné que depuis deux ans le journaliste s'est lancé dans la production audiovisuelle.

Monsieur Canal +

Michel Denisot a toujours été un passionné de football. En effet, dès 1977, il intègre le service des sports de TF1 en devenant commentateur de matchs durant 7 ans tout en animant la célèbre émission Téléfoot. Toutefois, le journaliste est plus connu pour son travail de dirigeant à Canal +, qu'il a rejoint en 1984. Producteur et présentateur de plusieurs émissions, il va surtout présider de 1991 à 1998 le Paris Saint Germain. Par ce biais, le club va connaitre une aura médiatique et populaire bien plus importante. Ce sera l'une des clés qui mènera le PSG à une époque dorée où il remportera un titre de Champion de France, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et une Coupe des Coupes. Bien évidemment, Michel Denisot ne sera pas étranger à l'âge d'or de son club de coeur.

Michel Denisot le cinéaste

En plus du football, Michel Denisot est également un grand fan de cinéma puisqu'il a été directeur artistique des cérémonies du Festival de Cannes en 1993 et de la cérémonie des César en 1994. Surtout, en 2019, il a sorti son premier film en tant que réalisateur. Nommé Toute ressemblance, le film se déroule dans l'univers télévisuel et compte pour acteur principal Frank Dubosc.

Avec ce projet de série sur le monde du foot, Michel Denisot pourrait ainsi lier ses deux passions et nous faire pénétrer dans un autre univers qu'il connaît très bien. Comme il l'expliquait au micro d'Europe 1 chez Pascale Clark, le néo-réalisateur est actuellement à l'écriture sur un feuilleton télévisé qui se déroulerait dans les coulisses du ballon rond. Bien que nous n'ayons ni date ni infos sur le casting de cette série, certaines questions demeurent : Sera-t-elle diffusée sur Canal + ? Pourrait-on voir certains joueurs emblématiques du PSG comme George Weah, Rai ou Kylian Mbappé apparaitre en guest stars dans la série ? Wait and see.