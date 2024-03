Le cœur en miettes, Michelle Yeoh ne comprend pas l’annulation de cette série Netflix

Malgré une belle réception de la part de la majorité des abonnés Netflix ayant vu "Les Frères Sun", la série n’aura pas de deuxième saison. Suite à l’annonce de ce choix, Michelle Yeoh a exprimé sa tristesse.

Les Frères Sun, une saison et puis c’est tout

Parmi les additions à son catalogue de séries originales, Netflix a dévoilé en début d’année Les Frères Sun. L’intrigue du show met en scène une famille d’origine américaine et taïwanaise. Un jour, l’aîné des deux frères, Charles, débarque à Los Angeles à la grande surprise de son petit frère, Bruce. Mais ce dernier ne sait pas encore que Charles est en fait membre d’une Triade et qu’il est venu pour défendre sa mère et Bruce contre un danger les menaçant.

Les Frères Sun ©Netflix

Les Frères Sun a su trouver son public à sa sortie. Lorsqu’elle a été lancée, la série est restée pendant cinq semaines dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues du moment. Elle a même toujours un très bon score sur Rotten Tomatoes. Le public ayant voté lui a fait atteindre 91%, et les journalistes 84%. Pourtant, Netflix a décidé de ne pas renouveler le show pour une deuxième saison. Une décision qui fait mal à l’une de ses têtes d’affiches.

Michelle Yeoh dévastée

Michelle Yeoh incarne la mère de Charles et Bruce dans Les Frères Sun. Et après l’annonce de l’annulation de la série, elle a partagé sa réaction sur son compte instagram. L’actrice n’a pas caché sa déception. Ni son incompréhension devant la décision de Netflix, même si elle s’est dite "fière" d’avoir participé à ce projet :

J’ai le cœur brisé…. et j’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi… mais je suis tellement fière de ma famille des Frères Sun et de ce que nous avons présenté au monde. On garde la tête haute.

Michelle Yeoh n’est d’ailleurs pas la seule à avoir partagé sa déception après l’annulation des Frères Sun. L’interprète de Charles, Justin Chien, a aussi posté sur son compte instagram un message pour remercier les fans de leur soutien et expliquer qu’il lui faudrait du temps afin de digérer cette nouvelle.

Une pétition lancée pour sauver la série !

Certains fans ont aussi beaucoup de mal à accepter l’arrêt de la série. Une pétition a même été lancée pour sauver la série ! On verra si la mobilisation des fans pousse Netflix à faire marche arrière concernant Les Frères Sun, même si cela reste peu probable.