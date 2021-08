Midnight Mass : un trailer pour la nouvelle série horreur Netflix de Mike Flanagan

Une petite île en proie à des phénomènes surnaturels, c'est le postulat de "Midnight Mass", la nouvelle tentative horrifique de Mike Flanagan sur la plateforme Netflix. Un premier teaser vient d'être dévoilé en plus de la date de mise en ligne.

Midnight Mass : quatrième collaboration entre Netflix et Mike Flanagan

On ne se lassera pas de dire tout le bien qu'on pense de Mike Flanagan, formidable créateur qui officie dans le genre, généralement du côté de chez Netflix. Le chef-d'œuvre The Haunting of Hill House puis The Haunting of Bly Manor ont prouvé qu'il était aussi très fort quand il touchait au format sériel. Pas de raison de s'arrêter donc, et son prochain essai pour la plateforme se titre Midnight Mass. Une production originale qui va situer son intrigue sur l'île de Crockett Island. Les locaux, habitués à vivre à l'écart du monde, voient débarquer dans leur quotidien un mystérieux prêtre. Son arrivée coïncide étrangement avec le début d'événements inquiétants.

On en saura guère plus pour le moment et le premier teaser qui vient d'être dévoilé se charge de poser l'ambiance plutôt que de déballer les grandes lignes de l'intrigue. Ce qui n'est pas plus mal, puisqu'en un peu plus d'une minute, on découvre une atmosphère pesante, avec des multiples irruptions fantastiques.

Midnight Mass ©Netflix

Le projet le plus personnel de son auteur

Difficile de totalement s'avancer sur Midnight Mass mais on pense retrouver ce qui nous plaît chez Mike Flanagan avec ces premières images. À savoir une utilisation de motifs horrifiques qui viennent souligner des maux rationnels. Le réalisateur/scénariste/producteur ne veut pas effrayer le public gratuitement, il se sert toujours du genre comme levier qui participe au développement émotionnel de ses histoires. Dans un tweet, Mike Flanagan explique que cette série est son travail préféré à ce jour, car il a pu exploiter des éléments personnels qui lui tiennent à cœur.

En plus du teaser, une date de diffusion a été dévoilée. L'intégralité de la série sera mise en ligne le 24 septembre prochain. On pourra retrouver certains acteurs déjà connus dans la galaxie de Mike Flanagan : sa femme Kate Siegel, Henry Thomas ou encore Rahul Kohli. Le rôle de l'inquiétant prêtre sera tenu par Zach Gilford et Hamish Linklater incarnera le personnage principal.