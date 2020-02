Mighty Ducks (Les Petits Champions) : Lauren Graham dans la série Disney+

Vous avez aimé ? Partagez :

La trilogie de films des années 90 « Mighty Ducks » (« Les Petits Champions » en français), iconique aux États-Unis, aura droit à un reboot en série. L’actrice américaine Lauren Graham vient d’être annoncée au casting mais elle n’est pas la seule !

Les Petits Champions va connaître une nouvelle relecture sur le petit écran. Déjà adaptée à la télévision dans les années 90 avec une série d’animation, la trilogie de films lancée en 1992 va de nouveau être développée pour le petit écran, cette fois en live action, pour la plateforme de streaming Disney +. Dans les tuyaux depuis maintenant deux ans, ce reboot vient s’ajouter à la longue liste d’œuvres des années 80 et 90 qui connaissent depuis quelques années des relectures à Hollywood.

Le premier film s’intéressait à un avocat forcé d’entraîner une équipe de jeunes joueurs de hockey sur glace à Minneapolis. Contre toute attente, le nouvel entraîneur parvenait à faire gagner la finale des séries éliminatoires à son équipe. Suite au succès du long-métrage, deux suites avaient vu le jour au cinéma, ainsi qu’une série d’animation, déjà développée par les studios Disney.

Lauren Graham et Brady Noon au casting

En même temps que l’on apprenait le projet de Disney+ de faire revivre les aventures des jeunes hockeyeurs au public, le nom de Lauren Graham a été attaché au projet. Surtout connue pour son rôle de Lorelei dans la série Gilmore Girls, l’actrice américaine incarnait également Sarah Braverman dans Parenthood, diffusée de 2010 à 2015.

Graham n’a pas été la seule à être annoncée au casting de la série reboot. Le jeune Brady Noon, qu’on a pu voir dans Boardwalk Empire, et plus récemment dans le film Good Boys, aux côtés de Jacob Tremblay et Keith L. Williams, sera également de la partie.

La nouvelle série offrira une approche différente de la trilogie de films originale. Les Mighty Ducks ne seront cette fois plus des outsiders, mais l’équipe à battre de la région de Minnesota. Noon incarnera Evan, un jeune joueur qui se fait virer de l’équipe. Aidé de sa mère, Alex (Graham), il va alors décider de créer sa propre équipe pour prendre sa revanche sur ses anciens coéquipiers.

Josh Goldsmith et Cathy Yuspa, derrière le film 30 ans sinon rien et la série Pour le meilleur et pour le pire, seront en charge de développer le projet. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée.