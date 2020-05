Mike Flanagan travaille sur une nouvelle adaptation de Stephen King

Une toute nouvelle adaptation de l'un des nombreux écrits du maître de l'horreur devrait bientôt voir le jour. Aux commandes de ce nouveau projet, un amoureux des œuvres de Stephen King, Mike Flanagan.

Jamais deux sans trois

Mike Flanagan, cinéaste relativement jeune à la filmographie déjà bien fournie, travaille actuellement sur un nouveau projet, Revival. On doit nombre de programmes horrifiques à l'auteur réalisateur. Il a notamment créé, écrit et réalisé la première saison de la série Netflix The Hauting of Hill House, dont la saison 2 devrait bientôt parvenir sur nos écrans. Mike Flanagan est aussi derrière Ouija : les origines, paru en 2016, qui a reçu un accueil plus mitigé.

En revanche, Pas un bruit, son survival horrifique porté par une héroïne sourde et muette, a marqué les esprits. Pour l'anecdote, c'est Kate Siegel qui interprète le rôle phare du long-métrage, elle qui campe aussi Theodora dans The Haunting. A l'écran comme à la ville, la talentueuse comédienne et Mike Flanagan ne se quittent plus !

Selon THR, le réalisateur s'est attelé à une nouvelle adaptation de Stephen King. On lui en doit déjà deux, Jessie, un conte macabre dans lequel une femme, après un jeu sexuel qui a mal tourné avec son mari, se retrouve menottée à un lit dans un chalet isolé. Là, elle doit affronter d'inquiétantes visions et lutter pour ne pas perdre la tête...

Un projet électrifiant

Mais Mike Flanagan a aussi dirigé le plus récent Doctor Sleep, porté par Ewan McGregor. Dans le long-métrage, on retrouve Dan Torrance (aka Danny), rescapé de l'Overlook Hotel de Shining. Il n'est plus un enfant et va devoir faire face à son passé pour aider une jeune fille, elle aussi dotée de capacités extraordinaires.

Cette fois-ci, le cinéaste s'attaque à Revival, paru en 2014. L'intrigue de l'ouvrage est la suivante : tous les habitants du village de Harlow semblent fascinés par le bienveillant révérend Jacobs. Parmi eux, le petit Jamie, puisque l'homme de Dieu et lui partagent une passion commune, l'électricité. Des années plus tard, Jamie est devenu un junkie alcoolique et joue dans un groupe de rock. Quand il croise de nouveau le chemin de Jacobs, il réalise que le mot Revival a plus d'un sens... Une histoire bien mystérieuse qu'on a hâte de découvrir sur grand écran !