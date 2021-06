Mike Myers est de retour dans une série Netflix où il jouera 7 rôles différents

Mike Myers, acteur comique emblématique des années 1990, sera prochainement de retour sur le devant de la scène. Il sera en effet à l'affiche d'une série Netflix intitulée "The Pentaverate", où il incarnera 7 rôles différents.

Mike Myers : acteur emblématique des années 1990

Mike Myers a fait ses débuts comme vedette sur le petit écran dans l'émission Saturday Night Live. Le comédien y a rapidement fait son nid, et a gagné en notoriété avec des sketchs récurrents. Puis, en 1992, il passe sur grand écran et se fait connaître du monde entier avec sa comédie Wayne's World. Devenu un véritable classique de la comédie américaine, ce long-métrage lance la carrière de Mike Myers dans le septième art.

Wayne's World ©Paramount Pictures

Puis, en 1997, vient la consécration. Il produit en effet la saga Austin Powers, qui devient rapidement une comédie emblématique de l'histoire du cinéma. Pour un budget de 16,5 millions de dollars, le film en rapporte plus de 67 millions. Un score qui pousse New Line Cinema à produire deux suites, toutes aussi cultes. Malheureusement pour Mike Myers, les années 2000 se font plus compliquées. Bien qu'il double Shrek en version originale, les rôles se font plus rares. Ces dernières années, il accumule les petits rôles dans des productions, certes de bonnes factures, mais à travers lesquelles il ne parvient pas à briller. On peut ainsi le voir dans des longs-métrages comme Inglourious Basterds, Terminal et Bohemian Rhapsody.

De retour sur le devant de la scène

Une carrière qui bat donc de l'aile mais qui pourrait repartir sur de bons rails avec l'aide de Netflix. En effet, la firme cherche à produire une série intitulée The Pentaverate, dans laquelle Mike Myers tiendra le rôle-titre. Cette série de six épisodes se concentrera sur le destin d'un groupe de 5 hommes qui contrôlent le monde depuis l'épidémie de peste noire de 1347. En parallèle, un journaliste averti va tenter de révéler leur lourd secret aux yeux du monde. La particularité de ce show, c'est que Mike Myers va incarner 7 rôles différents à l'écran. Voici le synopsis officiel du programme :

Et si une société secrète de cinq hommes travaillait à influencer les événements mondiaux pour le plus grand bien de tous depuis la peste noire de 1347 ? Au début de cette nouvelle série, un journaliste canadien improbable se retrouve impliqué dans une mission pour découvrir la vérité et peut-être sauver le monde lui-même. Rappelez-vous, le Pentaverate ne doit jamais être exposé !

Mike Myers ©Gala

The Pentaverate permettra donc une nouvelle fois à Mike Myers d'incarner différents rôles au sein d'une même fiction. Un exercice qu'il a déjà fait de nombreuses fois à travers la saga Austin Powers. Pour ceux qui auraient aimé voir le comédien se renouveler, c'est raté. Mais The Pentaverate devrait redonner un coup de boost à la carrière de l'acteur. À l'heure actuelle, The Pentaverate n'a pas encore de date de sortie, ni même de début de production. Il se murmure également, d’après Collider, que Mike Myers travaille aussi sur un quatrième film Austin Powers. Mais ça, c'est une autre histoire.