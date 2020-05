Millénium : un reboot en série sur Amazon

Les romans à succès "Millénium" ont déjà eu leur adaptation au cinéma. Amazon s'en empare à son tour pour développer une nouvelle série qui va se concentrer sur Lisbeth Salander mais sans reprendre au pied de la lettre l'histoire que l'on connaît déjà.

Les romans du suédois Stieg Larsson n'ont pu échapper à un passage par la case cinéma. Mais maintenant, à une époque où les séries sont plus que jamais à la mode, l'univers glacial de ses polars suffocants va être transposé sur le petit écran. Variety annonce qu'Amazon a lancé le développement d'un show qui va s'intéresser à la figure magnétique qu'est Lisbeth Salander.

Mais pas question de refaire ce que les autres ont déjà fait, l'idée cette fois est de se lancer dans une nouvelle histoire, une sorte de reboot qui partirait sur une trame narrative différente se déroulant dans le monde actuel, avec des personnages inédits. La figure centrale avec sa caractérisation bien connue sera le centre névralgique et nous risquons de la découvrir sous une autre facette. Si des différences avec le matériau de base seront au programme, le titre annoncé est bien The Girl With the Dragon Tattoo, pour que l'on comprenne de quoi il s'agit.

Qui pour incarner la nouvelle Lisbeth Salander ?

Suite au succès fou des romans, une trilogie scandinave a d'abord vu le jour. Puis c'est le géant David Fincher qui s'est attaqué à cette histoire avec l'excellent Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes porté par Daniel Craig et Rooney Mara en Lisbeth. Aucune actrice n'est encore annoncée mais il va falloir trouver une perle rare pour passer après Mara et Noomi Rapace. Suite au film de David Fincher, un autre film américain beaucoup plus oubliable réalisé par Fede Alvarez est sorti avec Claire Foy dans le rôle principal.

On aura compris que cette série veut trouver sa propre voie par rapport à l'histoire originale, qui racontait l'alliance entre le journaliste Mikael Blomkvist et l'insaisissable Lisbeth Salander pour élucider le mystère derrière la disparition de la nièce d'un riche homme d'affaires suédois. Dans leur enquête, ils vont révéler des secrets lourds et s'enfoncer dans les méandres d'un univers impitoyable. Avec ce projet, Amazon continue de s'imposer comme un acteur solide et ambitieux dans le monde des créations télévisuelles. Le développement n'en est encore qu'à ses débuts, aucun scénariste ni showrunner n'est annoncé sur cette série mais la direction souhaitée semble déjà bien établie.