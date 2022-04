MINDHUNTER : à quoi aurait ressemblé la saison 3 ?

La dernière saison de "MINDHUNTER" est sortie sur Netflix il y a maintenant trois ans. Si la possibilité d'une nouvelle salve d'épisodes est plus qu'incertaine, un des réalisateurs de la série s'est épanché sur les intrigues envisagées.

MINDHUNTER : en eaux troubles

L'intrigue de MINDHUNTER débute en 1977, aux États-Unis. A l'époque, la psychologie criminologique ainsi que le profilage sont des concepts encore balbutiants. Pourtant, les agents du FBI Ford (Jonathan Groff) et Tench (Holt McCallany) ne tardent pas à les mettre en pratique grâce à l'aide de Wendy Carr (Anna Torv), psychologue de son état.

Dès lors, les enquêteurs voyagent à travers le pays dans le but de s'entretenir avec des tueurs en série. Une mission éprouvante, incomprise, et parfois - très - mal perçue par leurs pairs. Cependant, les protagonistes sont convaincus que les bénéfices de cette dernière pourraient s'avérer salvateurs. Ainsi, en cernant la personnalité de dangereux criminels, le binôme de détectives va peu à peu mettre au jour des comportements et profils déterminants dans la résolution d'affaires criminelles.

MINDHUNTER ©Netflix

Pour la petite histoire, c'est peu ou prou grâce à la comédienne Charlize Theron que MINDHUNTER a vu le jour. En 2009, l'actrice fait découvrir un ouvrage policier écrit par John Douglas, ancien du FBI, à David Fincher. Cette chronique a pour nom Mindhunter : Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. A peine un an plus tard, le studio Fox 21 et la chaîne HBO mettent une option pour le projet, qui ne se fera finalement pas. En 2016, une certaine plateforme au logo rouge récupère les droits d'adaptation... la suite, vous la connaissez.

Clap de fin pour la série ?

Comme évoqué plus haut, les derniers épisodes de MINDHUNTER datent de 2019. Pour autant, malgré cette longue absence, la série n'a pas été officiellement annulée. Disons plutôt que le programme est en "stand-by". Aussi, Andrew Dominik, l'un des réalisateurs du show, a donné quelques informations sur ce qui était prévu pour la saison 3 de la série.

À nos confrères de Collider, il a expliqué que les personnages principaux devaient se rendre à Los Angeles et plus précisément à Hollywood. Là, entre glamour et vices de toutes sortes, les protagonistes auraient croisé le chemin de deux grands noms du septième art, Jonathan Demme et Michael Mann. On imagine aisément que l'intrigue aurait conduit ces deux réalisateurs à se renseigner sur les serial killers pour leurs films Le Silence des Agneaux et Le Sixième Sens.

Outre ces informations sur l'intrigue, Andrew Dominik s'est épanché sur la "direction" de la saison 3. Selon lui, la salve d'épisodes à venir s'apprêtait à marquer un véritable tournant pour nos héros. Ainsi, le profilage, encore très décrié, allait peu à peu pénétrer les consciences et être porté à l'attention du grand public.

C'était vraiment la saison que tout le monde attendait, celle dans laquelle ils sortent de leur cave.

De telles révélations ne peuvent que laisser un goût amer aux aficionados du show. Mais tout espoir n'est pas perdu ! Fin 2020, David Fincher confiait à Variety que, malgré le coût et l'investissement nécessaires à la série, il pensait ne pas en avoir fini avec MINDHUNTER.

Alors, pourra-t-on oui ou non assister à la mise en lumière des sciences comportementales ? Le mystère reste pour le moment entier !