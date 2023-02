Mindhunter : David Fincher explique pourquoi il n'y aura pas de saison 3

Malheureusement, il n'y aura pas de saison 3 de la série "Mindhunter" sur Netflix. De passage en France, David Fincher, qui produisait le show, a expliqué les raisons derrière cette annulation.

Mindhunter : deux petites saisons et puis s'en va

En octobre 2017, Netflix mettait en ligne la première saison de Mindhunter, produite par David Fincher, qui réalise plusieurs épisodes. Se déroulant à la fin des années 1970, elle s'intéressait aux débuts du métier de profiler.

Basée sur le roman éponyme de John Douglas, elle suivait en particulier les personnages de Holden Ford (Jonathan Groff) et Bill Tench (Holt McCallany), deux agents du FBI, dans leurs têtes à têtes avec les tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. En deux saisons, on a ainsi pu croiser les regards terribles d'Ed Kemper, Charles Manson ou encore David Berkowitz.

Mindhunter saison 1 © Netflix

En 2019, la saison 2 de la série est mise en ligne sur Netflix. Et malgré de très bon retours de la part du public, la troisième saison ne voit jamais le jour. Après des rumeurs sur d'éventuelles discussions menées entre Netflix et David Fincher en 2021, l'espoir d'une saison 3 n'est désormais plus permis.

David Fincher met les choses au clair

Actuellement de passage en France à l'occasion de son César d'honneur qui lui sera remis ce vendredi, le réalisateur de Fight Club a donné un entretien au Journal du Dimanche. Et il a fait une mise au point sur Mindhunter saison 3. Il explique pourquoi elle ne verra pas le jour :

C'est show particulièrement coûteux, et, aux yeux de Netflix, nous n'avons pas attiré un public assez nombreux pour justifier un tel investissement.

Une nouvelle fois, la dure loi de l'algorithme Netflix nous a donc privés d'une saison supplémentaire d'une série de qualité. Cependant, la relation entre le metteur en scène et la plateforme sont au beau fixe puisqu'il a récemment réalisé un nouveau film original : The Killer, attendu à la fin de l'année. On y découvrira Michael Fassbender dans la peau d'un assassin implacable qui commence à developper une conscience du bien et du mal. Avant cela, il avait mis en scène Mank, un autre film original Netflix. Il produit également le show animé Love, Death & Robots.