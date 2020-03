Miracle Workers saison 2 : la série avec Daniel Radcliffe de retour en avril

La série de Simon Rich, "Miracle Workers", revient pour une seconde saison haute en couleur. Après s'être établi au Paradis, que nous propose ce second opus ? Focus sur un show excentrique.

Seulement un an après son apparition sur nos écrans, le programme d'anthologie qui réunissait Daniel Radcliffe et Steve Buscemi (Reservoir Dogs, Fargo) revient pour une seconde saison des plus alléchantes. Et si les acteurs sont au rendez-vous, l'intrigue change du tout au tout !

Plus question d'anges désœuvrés séjournant au Paradis qui décident de prendre un pari contre Dieu sur la fin du monde. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la saison 1, on vous propose de redécouvrir son intrigue WTF :

Dieu, lassé de la bêtise des hommes, a une idée en tête. Il compte faire exploser la Terre et ouvrir à la place un restaurant... Craig et Eliza, deux anges sous-exploités de la Heaven Inc, tentent de le convaincre que l'humanité vaut le coup d'être sauvée. Dieu leur accorde deux semaines pour accomplir un miracle : aider deux êtres à tomber amoureux. Sinon ? Tout disparaîtra !

Ce pitch aussi amusant qu'absurde provient du roman de Simon Rich, intitulé What in God’s Name. Ce dernier avait déjà travaillé plusieurs fois pour la télévision, notamment sur Saturday Night Live et Les Simpson. Quelle est donc sa nouvelle invention pour la saison 2 de Miracle Workers ?

La féodalité dans tous ses états

Miracle Workers saison 2 nous plonge à l'époque médiévale. On suit des personnages qui essaient tant bien que mal de survivre malgré leurs rudes conditions de vie, le manque d'hygiène et la bêtise crasse des êtres humains. Somme toute, le récit est centré sur l’amitié, la famille. Mais surtout sur le fait d’essayer par tous les moyens de ne pas se faire tuer...

Dans ces dix chapitres à venir, on retrouvera donc Radcliffe et Buscemi mais aussi Gerladine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass et Lolly Adefope, tous prêts à relever de nouveaux défis. La seconde salve d'épisodes du show de Rich sera disponible sur Warner TV début avril.

Les deux têtes d'affiche du programme campent des personnages aux antipodes l'un de l'autre. Si l'ex-interprète d'Harry Potter jouera un prince pourri-gâté qui s'inquiète de n'être pas aussi cruel que son géniteur, Steve Buscemi sera le bienveillant Edward Ramassemerde - vous pouvez deviner son métier à partir de son nom. Des protagonistes hauts en couleur qui promettent une saison 2 désopilante...

Retrouvez les aventures rocambolesques des héros de Miracle Workers, dès le 13 avril sur Warner TV !