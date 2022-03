Miss Marvel : bande-annonce légère et spectaculaire pour la nouvelle série du MCU

Voir aussi

Doctor Strange 2 pourrait répondre à une question cruciale du MCU

Richie Palmer, l’un des producteurs de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a donné quelques précisions concernant la relation qu’auront Dr Strange et La Sorcière Rouge dans le film de Sam Raimi. On devrait avoir une réponse concrète sur la question de savoir qui est le plus grand magicien de l’univers Marvel.