Miss Marvel : des débuts difficiles pour la série Disney+

La plateforme Disney+ vient de sortir les premiers épisodes de sa nouvelle série du Marvel Cinematic Universe (MCU) : "Miss Marvel". Malheureusement, le programme réalise un bien triste record.

Miss Marvel : retour au lycée

L'intrigue du nouveau show de l'écurie Disney s'articule autour du personnage de Kamala Khan (Iman Vellani), plus connu sous le nom de Miss Marvel. Cette jeune fille américaine de confession musulmane habite à Jersey City et fait preuve d'une passion débordante pour les super-héros et leur univers. Gameuse invétérée et prolifique auteure de fanfictions, l'adolescente apprécie tout particulièrement la figure de Captain Marvel. Seulement, dans la vie de tous les jours, Kamala peine à se sentir à sa place.

Chez elle comme au lycée, l'héroïne a l'impression de ne pas être totalement en phase avec ceux qui l'entourent. Un beau matin, ses doutes se confirment ! La fan de super-héros réalise qu'elle aussi dispose de capacités extraordinaires dont le commun des mortels ne saurait que rêver. Kamala, ravie, voit en cette découverte la possibilité d'"arranger" certains aspects de sa vie. Seulement, elle n'est clairement pas au bout de ses surprises.

Miss Marvel ©Disney

Petite dernière de l'écurie Marvel, la série sort tous les mercredis au rythme d'un épisode par semaine. Pour le moment, seuls les deux premiers volets du programme sont disponibles sur la plateforme. Ces derniers ont récolté de bons avis de la part de la presse comme du public. À noter que Miss Marvel jalonne le terrain pour un long-métrage, sobrement baptisé The Marvels, qui sortira l'année prochaine. Le film n'est autre que la suite des aventures de Captain Marvel, campée par Brie Larson. C'est d'ailleurs en partie grâce à la comédienne que Miss Marvel a vu le jour, puisqu'elle militait en faveur de l'introduction du personnage de Kamala à l'écran. Teyonah Parris, découverte dans WandaVision, reprendra pour l'occasion le rôle de Monica Rambeau.

La série (déjà) dans la tourmente ?

Selon les chiffres de Samba TV, Miss Marvel occupe la dernière place des séries Marvel les plus regardées sur les cinq jours suivants leur mise en ligne. Pourtant, le programme a convaincu près de 800 000 foyers américains. Un chiffre bien loin de ceux de ses consœurs. Ainsi, la fameuse Loki avait intrigué environ 2,5 millions de foyers, tandis qu'Hawkeye en avait attiré 1,5 million.

Attention, même si ces résultats en font la série live la moins suivie des programmes Marvel de Disney+ (et de loin), ils ne sont en aucun cas synonymes de mauvaise qualité. Surtout, ils peuvent s'expliquer de différentes manières. Tout d'abord, il est bon de noter que Miss Marvel réalise un véritable carton auprès des 20-24 ans. Dans la même idée, le show de Disney a été visionné par un public très diversifié, du moins bien plus qu'à l'accoutumée. On peut donc, sans trop s'avancer, gager que l'absence de personnages ou d'acteurs bien connus à la tête de Miss Marvel participe de son faible démarrage.

L'âge et les problématiques de sa protagoniste peuvent également expliquer un manque d'intérêt des spectateurs plus âgés. Enfin, il convient de ne pas oublier la sévère concurrence à laquelle le nouveau show doit faire face, à savoir Obi-Wan Kenobi, série centrée sur l'un des personnages phares de l'univers de La Guerre des Étoiles.